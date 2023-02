U16: altro fine settimana negativo per Cantalice e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI - Tenendo presente il turno di riposo del Città di Rieti nel torneo provinciale, facciamo il punto sui risultati del weekend delle formazioni Under 16 allestite da Cantalice e Passo Corese.

Under 16 regionale (girone B) - XIV giornata

Si complica la situazione di classifica per Cantalice, terzultima a 12 punti e battuta 5-2 in casa della Ledesma Academy (settima a 20), che neutralizza i gol di biancorossi di Zannetti e Petrini. «Partita che restituisce un risultato finale non molto veritiero - spiega Simone Pezzotti, allenatore degli sconfitti insieme a Fabrizio Massimi - Abbiamo giocato molto bene soprattutto nel secondo tempo, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni create».

Under 16 provinciale (Roma, girone B) - XIV giornata

Sotto i colpi del Fidene, settimo a quota 22, Passo Corese viene travolto 6-0, collocandosi ora al penultimo posto con 6 punti. Vede comunque il bicchiere mezzo pieno il tecnico Giordano Bonaventura: «A dispetto del punteggio, si è trattato della miglior partita giocata a livello tattico. Come società, per questo gruppo ci interessano poco i risultati, mentre intendiamo porre grande attenzione alla crescita di ogni singolo giocatore. Su questo tema i miglioramenti si notano e ne siamo senz'altro entusiasti».