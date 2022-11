U15: vittoria e vetta per Nuova Rieti e Pro Fiano, ok anche Poggio Moiano, Mentana 1947 e Palombara. Risultati e commenti

RIETI – Trascorso il fine settimana calcistico dedicato alla quarta giornata del campionato Under 15 provinciale reatino, facciamo il punto sui risultati delle formazioni coinvolte grazie anche alle considerazioni dei loro allenatori. Vittorie larghe per Nuova Rieti Calcio e Mentana 1947 in un weekend in cui sorridono pure Poggio Moiano, Palombara e Pro Fiano.

Le gare nel dettaglio

Tra le mura amiche, una Nuova Rieti Calcio travolgente liquida 6-1 l'Accademia Calcio Sabina, a segno con Santini, e si piazza alla guida del torneo insieme alla Pro Fiano. Per gli amarantocelesti, entrati fin da subito correttamente in campo, gol di Pieri, doppietta di Luciani e tripletta dell’attaccante Mirko Cinardi, che commenta così la partita: «Già dai primi minuti, siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, prima con il possesso palla e poi con l’ampio vantaggio a nostro favore. Siamo felici della prestazione contro un valido avversario, che rimane al quarto posto in classifica. Ora sarà importante continuare a far bene per regalare alla società le soddisfazioni che merita».

Vince anche l’altra prima della classe, la Pro Fiano, che supera 3-1 in trasferta Città di Rieti, a cui non basta la rete di Patrocli. In questo caso, gol decisivi firmati da Vellucci, Bertini e Antoniutti. «Gara strana – confessa il tecnico degli sconfitti, Mario Nobili - Abbiamo avuto parecchie defezioni anche a poche ore dall'inizio dell’incontro, tutte per febbre, e quindi siamo stati costretti a presentarci sul terreno di gioco un po’ rimaneggiati. Un grazie particolare va ai ragazzi della nostra rosa 2009, che oggi ci hanno dato una grande mano. In generale, abbiamo disputato comunque una buona prestazione, ma dobbiamo crescere nell'approccio alla partita. Nei prossimi impegni ufficiali, sono sicuro che vedremo meglio il lavoro che stiamo facendo».

Ottimo risultato casalingo per Mentana 1947, che supera 6-2 un Velinia in gol con Sulpizi e Graziani. Soddisfatta la squadra capitolina per un successo sicuramente importante, arrivato tramite due bellissime reti di Germinario, una doppietta di Ruggeri e le realizzazioni di Nicas e Bacich. «Una partita giocata bene contro un avversario molto corretto che abbiamo cercato di accogliere al meglio – afferma l’allenatore dei vincitori, Renato Milani – Siamo felici del risultato e di aver vissuto un bellissimo pomeriggio di sport, in cui i ragazzi si sono potuti divertire. Questa alla fine è l’unica cosa che conta».

Successo di fronte al proprio pubblico pure per Poggio Moiano, che batte 2-0 Poggio Mirteto grazie ai gol di Menenti e Tulli. «Partita difficile contro una squadra preparata e ben guidata – spiega il mister dei padroni di casa, Alessio Menenti – Avevamo molte assenze e questo ha reso la vittoria ancora più importante. I ragazzi hanno approcciato bene al match, giocando un bel calcio e divertendosi. Faccio i complimenti a Poggio Mirteto e al loro mister Ciotti, perché grazie a loro abbiamo passato una bella giornata di sport sano e con la giusta competizione. Ora testa alla prossima partita che ci metterà a confronto con l’Accademia Sabina, una delle più forti squadre del girone».

«Abbiamo giocato una buona gara – replica proprio il tecnico avversario, Michele Ciotti – Nel primo tempo siamo apparsi un po’ timidi, sebbene nei minuti iniziali abbiamo colpito una traversa. Dopo aver subito l’ennesima rete su calcio d’angolo prima del riposo, nella ripresa abbiamo preso coraggio, costruendo molto bene dal basso e andando vicini al pareggio, che poi non è arrivato visto che gli avversari hanno raddoppiato. Sono comunque fiducioso per il prosieguo della stagione. Nel frattempo, faccio i complimenti al Poggio Moiano, che gioca un bel calcio e quindi lotterà per le posizioni di vertice».

Stesso risultato positivo anche per Palombara, corsara 2-0 sul campo del Passo Corese con i gol di Ansaldi e Fabiani. «Sono felice per i tre punti – dichiara il mister dei romani, Fabio Taschetti – Dopo un primo tempo con poche occasioni, siamo stati sicuramente più decisi nella seconda frazione».

«Archiviamo immediatamente questa gara e pensiamo con coraggio alla prossima – aggiunge l’allenatore bianconero, Giordano Bonaventura – Al termine di questa sfida, c’è di buono che i ragazzi sono affiatati tra loro, si divertono e stanno crescendo progressivamente. Continuiamo così».

Infine, termina a reti inviolate la sfida tra Brictense e Pro Calcio Studentesca. «Un risultato che muove la nostra classifica – commenta il tecnico dei reatini, David Martellucci – e che fa sicuramente morale perché ottenuto in un campo difficile ed in una partita “maschia” sin dal primo minuto. I ragazzi stanno prendendo dimestichezza con il campionato, essendo un gruppo quasi del tutto composto da giocatori più piccoli, classe 2009. Rispetto alle prime sfide, dove abbiamo subito anche tanti gol, sabato il mio gruppo è entrato in campo con la giusta concentrazione e mentalità, tenendo alta l’intensità. Lo 0-0 contro la Brictense deve essere per noi un punto di partenza perché solo così potremo realmente crescere».

Classifica

Nuova Rieti Calcio, Pro Fiano 12

Poggio Moiano, Accademia Calcio Sabina 9

Palombara 8

Mentana 1947, Brictense 5

Città di Rieti 4

Poggio Mirteto 3

Pro Calcio Studentesca 1

Passo Corese, Velinia 0