U15 provinciale: ultimo turno che regala all’Accademia Sabina il terzo posto. Risultati, commenti e classifica definitiva

RIETI – Emozioni e reti hanno coronato al meglio l’ultimo turno del campionato Under 15 provinciale, andato in scena nel weekend da poco trascorso. Ripercorriamo insieme tutti i risultati della 22°giornata, dando poi uno sguardo alla classifica definitiva del torneo.

Le gare

Partiamo dai campioni della Nuova Rieti: ospite della Pro Fiano, la formazione amarantoceleste ha espresso un ottimo calcio che le ha consentito di imporsi 7-0. Bella prestazione di Luciani, autore di una doppietta che si è sommata ai gol di Cavalli, Gjeli, Desideri, Pieri e Fabrizi. «Sfida approcciata correttamente fin dall’inizio – affermano i tecnici Marco De Giorgi e Claudio Mariani – Con questo match abbiamo concluso ufficialmente un campionato bellissimo, affrontato con grande carattere da una squadra di bravissimi ragazzi. Un ringraziamento alla società per aver creduto in questo gruppo, ma soprattutto ai nostri accompagnatori Daniele Fabrizi e Federico Masuzzo per il costante supporto. Grazie anche a genitori e sostenitori per la vicinanza e l’incitamento continuo, così come ringraziamo il preparatore atletico Luca Verdecchia per la sua estrema professionalità».

Vittoria in trasferta per il Poggio Moiano secondo della classe: sul campo del Palombara, gli ospiti hanno infatti prevalso 3-2 grazie alle reti di Angeloni, Galeazzo e Curelariu. Per i padroni di casa, invece, non sono bastate le realizzazioni ad opera di Blasetti e Minati. «Chiudiamo la competizione con una vittoria, in un girone di ritorno quasi perfetto in cui abbiamo collezionato una sola sconfitta e tutti successi – spiega il Poggio Moiano sulla sua pagina Facebook – Complimenti ai ragazzi per la stagione disputata, l’obiettivo era quello di salire sul podio e ci siamo riusciti. Siete cresciuti, siete diventati non solo una squadra di cui siamo orgogliosi – aggiunge la società – ma un vero e proprio gruppo. Vi ringraziamo per il campionato che ci avete fatto vivere e per il secondo posto in classifica che avete ottenuto con sudore e sacrificio. Ora testa alla Coppa Provincia, perché la stagione non è finita!»

«Bella partita, tirata fino all’ultimo – replica il mister del Palombara Fabio Taschetti – Congratulazioni ai miei giocatori!»

Successo esterno e terzo posto per l’Accademia Calcio Sabina, reduce da un 3-1 ai danni di un Velinia a segno con Pasquali. Match grintoso e ben impostato dalla formazione ospite, in gol con Santini, Sabuzi e Ratti. «I ragazzi hanno interpretato correttamente una sfida che, una volta vinta, ci ha consentito di salire con soddisfazione sul podio del campionato – dichiara l’allenatore Silvio Ceccarelli – Sono certamente contento del percorso di crescita del gruppo, che ora potrà prepararsi con la giusta serenità e motivazione ad una Coppa Provincia che proveremo ad alzare».

Vittoria netta in trasferta per un bel Poggio Mirteto, che ha battuto 4-1 una Pro Calcio Studentesca in rete con Di Santo. Decisiva la doppietta di Rinaldini insieme ai gol di Banchelli e Bonanni. «Gara equilibrata nel primo tempo e ben gestita nella ripresa contro un avversario che è cresciuto moltissimo grazie al lavoro di mister Martellucci e del suo staff – afferma il tecnico mirtense Michele Ciotti - La nostra è stata una stagione nel complesso positiva: tutti i ragazzi sono migliorati e, uniti, sono riusciti a conquistare un meritato quinto posto dopo una bella lotta con il Mentana, squadra che ha fatto un girone di ritorno di assoluto livello. Ora siamo ampiamente concentrati sulla Coppa Provincia».

«Partita conclusiva di una stagione affrontata con entusiasmo insieme a ragazzi principalmente del 2009 e 2010 – afferma il viceallenatore e preparatore atletico della Studentesca Luca Di Santo – Tra tutti i giocatori si è instaurato uno splendido rapporto e non c’è dubbio che questo sia il risultato più bello a cui si possa assistere».

«Grazie ad un lavoro costante e attento, si sono poste le basi per una crescita progressiva di tutto il gruppo – aggiunge il tecnico David Martellucci – I ragazzi, in buona parte, all’inizio non si conoscevano, ma poi sono diventati un gruppo molto affiatato, composto anche da un ragazzo proveniente dall’Ucraina che abbiamo voluto accogliere con la massima attenzione. Divertimento e maturazione sono stati i due elementi alla base della nostra annata che, al di là dei risultati più o meno soddisfacenti, ci consente quindi di guardare con ottimismo al futuro».

Sorrisi anche per la Brictense che, tra i complimenti del suo staff, ha battuto 2-1 un Città di Rieti in gol con Patrocli. Determinanti le reti di Branciani e Domenici. «Purtroppo anche in questo ultimo match non siamo stati né bravi né fortunati – sostiene il mister amarantoceleste Mario Nobili – e così è accaduto in molte altre gare della stagione in cui non abbiamo raccolto quanto meritavamo in termini di punti. Ringrazio i ragazzi per aver dato sempre il massimo, così come sono molto contento che siano decisamente cresciuti dalla prima partita ad oggi».

Infine, registriamo un successo di misura per Passo Corese, che ha concluso sull’1-0 il match in casa del Mentana 1947. Decisivo un interessante gol dalla tre quarti di Mancini, che ha messo il punto su una partita senz’altro ostica. «Tutti i progressi ricercati nei ragazzi si sono fatti finalmente vedere – afferma l’allenatore coresino Fabrizio Scagnoli – Mi auguro che ciascuno dei miei giocatori sia, proprio come me, orgoglioso di riscontrare i miglioramenti fatti soprattutto da gennaio ad oggi».

«Purtroppo la squadra è scesa in campo pensando un po’ troppo in anticipo alla Coppa Provincia in arrivo a metà mese – spiega il mister del Mentana Fabio Montigiani – Sono però senza dubbio soddisfatto dell’annata di un ottimo gruppo, che è riuscito a recuperare con forza i vari punti persi nella prima parte di stagione».

La Coppa Provincia in arrivo

Come anticipato da alcuni tecnici, a metà maggio, precisamente nel weekend del 13 e 14, dovrebbe partire la Coppa Provincia, che coinvolgerà le formazioni classificatesi dal secondo al nono posto. In attesa di ulteriori dettagli da parte della Lnd Rieti, il regolamento prevede la presenza di tutte gare secche dai quarti di finale fino al match conclusivo, proponendo inizialmente i seguenti abbinamenti:

Seconda vs nona

Terza vs ottava

Quarta vs settima

Quinta vs sesta

Classifica definitiva

Nuova Rieti 63

Poggio Moiano 55

Accademia Calcio Sabina 50

Pro Fiano 50

Poggio Mirteto 34

Mentana 1947: 31

Palombara 26

Velinia 21

Brictense 20

Città di Rieti 16

Passo Corese 8

Pro Calcio Studentesca 8