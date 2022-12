U15 provinciale: Pro Fiano consolida il primo posto, tanti gol e successi per le formazioni reatine. Risultati e commenti

RIETI – Trascorsa la settima giornata del campionato Under 15 provinciale reatino, andiamo a riepilogarne tutti i risultati. Ancora una vittoria per l’imbattuta Pro Fiano, goleada per Nuova Rieti e Poggio Moiano e successi importanti per Accademia Calcio Sabina, Poggio Mirteto e Palombara.

Le gare nel dettaglio

Sette vittorie su altrettante partite per la Pro Fiano, che supera 1-0 i padroni di casa del Velinia grazie al gol decisivo di Antoniutti. «Faccio i migliori complimenti ai miei ragazzi per aver dato il massimo durante l’intera partita – dichiara il tecnico degli sconfitti Fabio Appolloni – Un applauso anche agli avversari per l’ottimo rendimento ottenuto finora».

Tra le mura amiche, la Nuova Rieti travolge 8-1 una Brictense a segno con un’autorete. Per gli amarantocelesti, ora secondi a 18 punti, doppietta di Fabrizi e un autogol che si sommano alle realizzazioni di Luciani, Cinardi, Gobbi, Pieri e Zamurri. Proprio uno dei marcatori, l’attaccante Christian Luciani, commenta così la prestazione della sua squadra: «Gara equilibrata, nella quale abbiamo cercato fin da subito di impostare il nostro gioco. Dopo aver subito il vantaggio avversario, abbiamo reagito al meglio con il giusto atteggiamento. Sono contento di essere riuscito a segnare e soprattutto del risultato ottenuto. Adesso è tempo di pensare alla prossima sfida con Mentana 1947».

Ottimo successo pure per Poggio Moiano, terzo a quota 15 e vincitore 6-0 ai danni del Passo Corese. Grandissima partita per Menenti, autore di quattro reti che si aggiungono alle altre due firmate da Spulber.

Altrettanto prezioso è il risultato dell’Accademia Calcio Sabina, che si impone 5-1 sul Mentana 1947 con reti di Savi, Santini, Pulimanti, Di Mario e Antonini. «Bella prestazione e vittoria meritata nonostante abbiamo giocato con condizioni metereologiche quasi al limite – spiega l’allenatore Silvio Ceccarelli – Mi fa piacere constatare una crescita progressiva da parte dei ragazzi sotto diversi punti di vista».

Vince poi anche Palombara: contro la Pro Calcio Studentesca il punteggio finale è 3-0. «Sono convinto che in questa partita ci sia mancata un po’ di esperienza, che probabilmente avrebbe evitato le nostre uniche tre disattenzioni – confessa David Martellucci, mister della Studentesca – Tuttavia sono contento di ciò che i ragazzi hanno fatto vedere in campo. Tutti loro stanno mettendo in pratica i miglioramenti emersi durante gli allenamenti, crescendo progressivamente al termine di ogni sfida».

Infine, arriva una vittoria di misura per Poggio Mirteto, che piega 1-0 il Città di Rieti con rete di Api. «Gara complessa contro una squadra ben organizzata che ci ha dato filo da torcere soprattutto all’inizio – spiega il tecnico mirtense Michele Ciotti – In seguito, siamo stati agevolati dall’espulsione subita dagli avversari, ma, pur essendo passati in vantaggio, non siamo stati decisi nel chiudere il match. Il risultato ci dà comunque morale e consapevolezza».

«Partita molto piacevole – aggiunge Mario Nobili, allenatore del Città di Rieti - Entrambe le squadre hanno espresso un buon gioco e i ragazzi sono stati bravissimi, pur giocando per quasi un tempo con un uomo in meno. La crescita avviene attraverso prove come questa e i risultati non devono essere né il primo né l'unico obiettivo. Ciò che è davvero importante per me è notare miglioramenti costanti, non solo tecnici ma soprattutto di personalità nei giovani che alleno. Complimenti al mister Ciotti e ai suoi giocatori per la bella gara e per il lavoro che stanno facendo».

Classifica

Pro Fiano 21

Nuova Rieti 18

Poggio Moiano, Accademia Calcio Sabina 15

Palombara 14

Poggio Mirteto 9

Mentana 1947, Città di Rieti 5

Brictense, Pro Calcio Studentesca 4

Velinia 3

Passo Corese 0