U15 provinciale: Pro Fiano mantiene comando e imbattibilità, vincono anche Nuova Rieti, Palombara e Velinia. Risultati e commenti

RIETI - Grazie anche alle parole dei tecnici, siamo pronti a fare il punto sulle gare dell'ottava giornata dell'Under 15 provinciale, di scena nel weekend appena trascorso. Pro Fiano continua a vincere e a conservare l'imbattibilità, mentre, insieme al Velinia, arrivano ulteriori risultati positivi pure per Nuova Rieti e Palombara, rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica.

Le partite nel dettaglio

Tra le mura amiche, grazie ai gol di Luci, Urda, Urbani, Vellucci e Nunzi, la Pro Fiano mantiene il primato superando 5-2 la Pro Calcio Studentesca, a segno con Di Santo e Agnesi. Nonostante la soddisfazione per la prova del suo gruppo, il tecnico degli sconfitti David Martellucci ha voluto evidenziare un errore del designatore arbitrale che «per questa partita ha scelto il direttore di gara impegnato anche nella sfida Brictense - Poggio Moiano, iniziata un'ora e mezzo prima. Per questo assurdo motivo - aggiunge Martellucci - abbiamo atteso al freddo l'arbitro per circa 60 minuti e ciò non è accettabile. Ci vuole più rispetto. Al di là di ciò - conclude - sono contento della prestazione dei ragazzi soprattutto perché hanno affrontato un avversario molto valido senza mai mollare».

Ospite del Mentana 1947, la Nuova Rieti ottiene un rotondo 8-0, andando in gol con Luciani (2), Cinardi (2), Masuzzo, Cavalli, Fabrizi e un'autorete. «Ottima prestazione su un terreno di gioco in cui è stato difficile far girare la palla - confessa il centrocampista Felice Leonardi, autore dell'1-0 decisivo nell'amichevole di mercoledì scorso contro l'Ascoli - Nonostante ciò, siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, ottenendo tre punti importantissimi in vista del derby di domenica mattina con Città di Rieti».

Successo casalingo per Palombara, reduce dal 2-1 ai danni di un Poggio Mirteto a cui non basta il solito Api. Vittoria con doppietta di Bevilacqua che arriva in rimonta dopo una bella reazione, come conferma il mister Fabio Taschetti: «Abbiamo recuperato alla grande una partita iniziata in salita. Sono molto orgoglioso della prova offerta. Complimenti a tutta la squadra!»

«Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, sfiorando anche il raddoppio - aggiunge l'allenatore mirtense Michele Ciotti - Nella ripresa siamo stati ingenui, concedendo a Palombara due ghiotte occasioni per ribaltare le sorti del match. Congratulazioni ai vincitori!»

Importante vittoria esterna per il Velinia, corsaro 2-1 sul Passo Corese. Per gli ospiti reti di Pasquali e Sulpizi, per i bianconeri gol firmato da Toska. «Finalmente siamo riusciti a giocare con la squadra al completo - racconta il tecnico antrodocano Fabio Appolloni - Questo fatto è stato per me molto emozionante perché ho potuto vedere i ragazzi mettere in pratica tutto ciò che, con pazienza e attenzione, avevamo preparato durante gli allenamenti. Una bella soddisfazione. Complimenti ai miei ragazzi e alla formazione di casa!»

«La squadra, composta da giovani sotto età del 2009, sta crescendo progressivamente - afferma il mister del Passo Corese Giordano Bonaventura - Sono contento della loro prestazione, in cui siamo stati anche un po' sfortunati, e del loro costante impegno. Continuiamo su questa strada».

Finisce invece 1-1 il match tra Città di Rieti e Accademia Calcio Sabina, a segno rispettivamente con un gran gol da 25 metri di Patrocli e Santini. «Oggi i ragazzi sono stati davvero bravi - confessa l'allenatore amarantoceleste Mario Nobili - Faccio i complimenti a loro per l'impegno e tutto il cuore che hanno messo in campo credendoci fino alla fine, iniziando anche a giocare da squadra. Siamo un bel gruppo unito e ogni ragazzo può dare tantissimo e pian piano ne stiamo acquisendo consapevolezza. Complimenti anche all'Accademia, stavolta eccezionalmente seguita in panchina dall'amico Emiliano Faiola, che, come sempre, gioca a calcio bene e in maniera corretta».

«Mister Faiola mi ha raccontato di una partita ben impostata da parte dei ragazzi - spiega il tecnico biancoazzurro Silvio Ceccarelli - La squadra ha avuto anche molte occasioni utili, ma purtroppo non è riuscita a concretizzarle. Ora pensiamo alla complessa sfida contro Palombara, al momento avanti di un punto rispetto a noi».

Sempre con un 1-1, si dividono la posta in palio anche Brictense e Poggio Moiano: le reti sono ad opera rispettivamente di Nonni e Tulli. «Sapevamo del valore degli avversari, ma non ci siamo fatti intimorire - dichiara il mister dei padroni di casa Luigino Berti - Nel complesso, abbiamo fatto una buona partita. Risultato giusto».

«Non abbiamo giocato bene come in altre gare - ribatte l'allenatore del Poggio Moiano Alessio Menenti -però abbiamo impostato il match sempre dentro la loro metà campo, creando numerosissime palle gol non concretizzate. Gli avversari, allo stesso tempo, hanno dimostrato carattere, rimanendo uniti senza mai mollare. Un po' di rammarico rimane visto ciò che abbiamo sprecato, ma il calcio è fatto anche di queste situazioni».

Classifica

Pro Fiano 24

Nuova Rieti 21

Palombara 17

Poggio Moiano, Accademia Sabina 16

Poggio Mirteto 9

Velinia, Città di Rieti 6

Brictense, Mentana 1947: 5

Pro Calcio Studentesca 4

Passo Corese 0