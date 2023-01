U15 provinciale: Pro Fiano frena ma resta al comando, Nuova Rieti al secondo posto. Risultati e commenti

RIETI – Ripartito a pieno il campionato Under 15 provinciale con la decima giornata, riepiloghiamo i risultati del weekend ottenuti dalle formazioni coinvolte in questa competizione. Pro Fiano mantiene l’imbattibilità ma per la prima volta non va oltre il pareggio, la Nuova Rieti domina fuori casa e rimane al secondo posto con un solo punto di distanza. Successi anche per Poggio Moiano, Passo Corese e Mentana 1947.

Le gare nel dettaglio

Animata dai gol di Vellucci e D’Orazio, si chiude sull’1-1 la sfida tra la Pro Fiano capolista e l’Accademia Sabina. Turno sicuramente non entusiasmante per la formazione capitolina, in svantaggio per quasi tutta la partita e poi in grado di trovare il pari a dieci minuti dalla fine. Dall’altra parte, rimane un po’ di amaro in bocca per la squadra ospite, apparsa pericolosa ma non del tutto decisa a chiudere definitivamente l’incontro. «Risultato prezioso che ci colloca al quarto posto, ma che non ci soddisfa visto che abbiamo sprecato diverse occasioni da gol che ci avrebbero garantito la vittoria – confessa il mister dei sabini Silvio Ceccarelli – Peccato, la prossima volta dovremo essere ancora più incisivi».

Partita a senso unico tra Palombara e Nuova Rieti, con gli amarantocelesti che si impongono 7-0 grazie ad una tripletta di Luciani e alle reti di Pieri, Gjeli, Fabrizi e Saulli. «Sfida che abbiamo approcciato subito bene grazie ad un vantaggio arrivato in poco tempo – spiega il difensore Filippo Desideri – A dispetto del risultato, non è stato un match facile ma, grazie al buon lavoro effettuato durante la scorsa settimana, siamo riusciti a prevalere».

«Purtroppo siamo andati in blackout totale – replica il tecnico dei padroni di casa Fabio Taschetti – I miei complimenti agli avversari per i tre punti».

Ospite del Città di Rieti, un Poggio Moiano un po’ sottotono porta a casa un importante 2-0 per riprendersi il terzo posto. Decisivi i gol di Melilli e Menenti contro un avversario ben messo in campo e sicuramente in miglioramento. «La partita – racconta l’allenatore dei vincitori Alessio Menenti – non è stata giocata molto bene dai nostri ragazzi, che comunque hanno avuto il merito di non concedere nessuna occasione alla squadra avversaria grazie ad una difesa attenta e concentrata. La squadra non ha espresso il solito calcio, soprattutto a causa dell’assenza di Tulli che è l’uomo che fa da unione tra il centrocampo e il nostro attacco. L’importante però è aver vinto ed essere rimasti vicini alle prime tre posizioni».

«Buona prestazione dei miei giocatori che hanno dimostrato il giusto carattere – aggiunge il tecnico del Città di Rieti Mario Nobili – La squadra sta facendo progressi e sono sicuro che farà di tutto per togliersi il più possibile delle soddisfazioni».

Primo trionfo stagionale per Passo Corese, corsaro 4-0 nella tana della Pro Calcio Studentesca grazie ad una doppietta di Feroci e ai gol di Melilli e Bianchi. «Mi è stata assegnata la guida tecnica all’inizio della pausa invernale, con l’obiettivo di portare avanti un percorso di crescita da poter compiere con la squadra senza il peso del raggiungimento di alcun risultato – dichiara il nuovo allenatore coresino Fabrizio Scagnoli – Domenica, tuttavia, i ragazzi hanno dato il meglio di sé, dimostrandosi pronti per fare bene oltre ogni mia aspettativa. In una partita dominata segnalo anche un’ottima parata nel finale del nostro portiere Angelone».

«Faccio i complimenti agli avversari per come hanno interpretato la partita e per la voglia che hanno mostrato per vincerla – confessa il mister della Studentesca David Martellucci – Spero che i miei ragazzi abbiano capito che tutte le gare vanno affrontate in un certo modo, così come avevano fatto prima della sosta natalizia, perché altrimenti le brutte figure, al di là del risultato, sono sempre dietro l’angolo».

Sorride pure il Mentana 1947, reduce da un 4-0 rifilato alla Brictense e firmato due volte da Mulas e poi da Bacich e Fiocchi. «Abbiamo giocato male e non siamo mai entrati in partita – afferma il tecnico degli sconfitti Luigino Berti – Speriamo di riordinare le idee subito, affinché si possa fare subito meglio a partire dal prossimo impegno del torneo».

Infine, termina 3-3 un match molto teso tra Velinia e Poggio Mirteto, in gol da una parte con Montani, Sulpizi e Pasquali, dall’altra con una doppietta di Rinaldini e una rete di Zini. Durante il match, infatti, a causa di un errore arbitrale ai danni degli ospiti, le due squadre hanno un po’ accesso gli animi e hanno richiesto l’intervento dello staff delle due società per riportare subito la calma. «Sfida purtroppo condizionata da un arbitraggio non all’altezza – commenta il mister del Velinia Fabio Appolloni – Le due formazioni sono andate un po’ oltre, ma tutto si è poi rapidamente ristabilito. Complimenti ai miei ragazzi per la crescita progressiva e congratulazioni anche agli avversari per il punto ottenuto».

«Confermo che l’arbitraggio purtroppo ha avuto un po’ di lacune – dice l’allenatore mirtense Michele Ciotti – Sotto di due reti, i ragazzi sono stati molto bravi a riprendere il match per il verso giusto e a portare a casa un buon pareggio».

Classifica

Pro Fiano 28

Nuova Rieti 27

Accademia Calcio Sabina 23

Poggio Moiano 22

Palombara 17

Poggio Mirteto 13

Brictense 11

Velinia 10

Mentana 1947: 8

Città di Rieti 6

Pro Calcio Studentesca 4

Passo Corese 3