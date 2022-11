U15 provinciale: Nuova Rieti travolgente, ok Pro Fiano, Velinia e Studentesca, 2 rinvii per maltempo. Risultati e commenti

RIETI – Trascorso un nuovo fine settimana calcistico, possiamo fare il punto sulla quinta giornata del campionato Under 15 provinciale reatino. Rinviate a data da destinarsi per il forte maltempo di sabato pomeriggio Accademia Calcio Sabina – Poggio Moiano e Poggio Mirteto – Brictense, mentre si sono giocate regolarmente le sfide della domenica, vinte da Nuova Rieti Calcio, Pro Fiano, Velinia e Pro Calcio Studentesca.

Le gare in dettaglio

Ancora una vittoria molto larga per la capolista Nuova Rieti Calcio, che liquida 12-0 Passo Corese grazie ai cinque gol di Cinardi, al poker di Fabrizi, alla doppietta di Zamurri e alla rete di Luciani. Proprio uno dei marcatori, il vicecapitano Samuele Fabrizi, commenta così il match: «Dopo un primo tempo non straordinario, in cui eravamo comunque avanti 3-0, nella ripresa abbiamo alzato il ritmo, riuscendo ad esprimere sicuramente meglio il nostro calcio. Felici del risultato, siamo già proiettati verso la prossima partita».

Successo importante per la Pro Fiano, al secondo posto a pari punti con la Nuova Rieti: contro Palombara, infatti, la formazione romana si impone 5-2, andando a segno con Urbani e due volte con Vrabie e Vellucci. Per la squadra ospite, invece, reti firmate da Molinari e Minati. «Complessivamente abbiamo giocato una buona partita – dichiara il mister degli sconfitti, Fabio Taschetti – Forse il risultato finale è esagerato, ma bisogna constatare che la Pro Fiano è stata molto brava».

Arriva poi il primo successo della stagione per il Velinia che, tra le mura amiche, piega 1-0 Città di Rieti grazie alla rete decisiva di Pasquali. «Un successo prezioso e sofferto – confessa l’allenatore dei padroni di casa, Fabio Appolloni – Nonostante finora la squadra non sia mai stata al completo, i ragazzi hanno dimostrato di far parte di un gruppo competitivo che vuole dire la propria. Complimenti ai miei giocatori per i tre punti e agli avversari per la loro sportività e correttezza».

«Il mio collettivo ha interpretato bene la partita giocando fin da subito a calcio con fiducia – aggiunge il tecnico del Città di Rieti, Mario Nobili – Un nostro errore ha permesso agli avversari di andare in vantaggio, ma abbiamo reagito subito con estrema calma e compattezza. Sono molto soddisfatto dell'atteggiamento della squadra e della buona prestazione di tutti. Nonostante dica sempre che il risultato non è ciò che mi interessa, domenica il campo è stato bugiardo perché i ragazzi avrebbero meritato qualcosa in più.

Infine, sorride per la prima volta pure la Pro Calcio Studentesca, reduce anch’essa da un 1-0 ai danni del Mentana 1947 firmato da Santori. «Vittoria importante contro una squadra ben messa in campo – afferma il mister della Studentesca, David Martellucci – I ragazzi sono, infatti, entrati in campo con la giusta concentrazione e mentalità, tenendo sempre alta l'intensità del gioco. Tutto questo è sinonimo di crescita ed è sicuramente una bella notizia».

«Purtroppo siamo stati poco brillanti durante l’intera gara, finendo per meritare il ko – spiega l’allenatore del Mentana 1947, Renato Milani – Anche in questa occasione, complici sono state le numerose assenze, di cui speriamo di liberarci presto».

Classifica

Nuova Rieti Calcio, Pro Fiano 15

Poggio Moiano, Accademia Calcio Sabina 9

Palombara 8

Mentana 1947: 5

Brictense, Città di Rieti 4

Poggio Mirteto, Velinia, Pro Calcio Studentesca 3

Passo Corese 0