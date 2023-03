U15 provinciale: la Nuova Rieti vince il recupero con la Pro Fiano e torna al comando

RIETI - Importante vittoria casalinga domenica mattina per la Nuova Rieti U15 che, dopo aver rifilato un buon 3-1 ai danni della Pro Fiano nel recupero d’alta classifica dell’undicesima giornata, si piazza al comando del campionato provinciale con 36 punti, con una lunghezza di distacco dall’Accademia Sabina, due dal Poggio Moiano e quattro dagli avversari da poco sconfitti.

Per gli amarantocelesti, autori di un’ottima prova in una gara molto intensa, reti decisive di Cornacchiola, Leonardi e Gobbi, che hanno neutralizzato l’unica marcatura romana firmata da Vellucci. Grazie a questo successo, la formazione reatina ottiene il primato in classifica con ancora una partita in meno, che sarà finalmente disputata oggi pomeriggio alle 15:00 sul campo della Pro Calcio Studentesca. Sarà proprio quest’ultima sfida ad archiviare ufficialmente i risultati della tredicesima giornata, andata in scena nel fine settimana dell’11 e 12 febbraio.

«L’incontro con la Pro Fiano era molto atteso e sono felice che siamo riusciti ad affrontarlo con l’approccio giusto – dichiara l’autore del primo gol Andrea Cornacchiola – Dopo aver terminato la prima frazione in vantaggio 2-1, nella ripresa siamo stati bravi a chiudere subito i conti, segnando per la terza volta e gestendo con attenzione le numerose mischie in area di rigore create dagli ospiti».

La classifica aggiornata in attesa della ripresa del campionato nel weekend in arrivo

Nuova Rieti 36

Accademia Calcio Sabina 35

Poggio Moiano 34

Pro Fiano 32

Palombara 20

Poggio Mirteto 19

Mentana 1947: 18

Brictense 16

Velinia 11

Città di Rieti 10

Pro Calcio Studentesca 4

Passo Corese 3