U15 provinciale: dominio della Nuova Rieti nel derby cittadino, Pro Fiano mantiene la vetta. Risultati e commenti

RIETI - Conclusa la nona giornata del campionato di calcio Under 15 provinciale, ripercorriamo insieme i risultati delle squadre partecipanti a questo torneo. La Nuova Rieti domina il derby del capoluogo, la Pro Fiano mantiene la vetta, mentre sorridono anche Velinia, Accademia Calcio Sabina, Poggio Moiano e Brictense.

Le gare nel dettaglio

Partita a senso unico quella tra Nuova Rieti Calcio e Città di Rieti: nell'atteso derby cittadino, i padroni di casa vincono 13-0, grazie a sei gol dello strepitoso Luciani che si aggiungono alla doppietta di Cinardi e alle reti di Fabrizi, Leonardi, Gjeli, Cavalli e Franceschi. «Essendo uno dei primi derby tra le due società, la partita è apparsa molto sentita - afferma il portiere dei vincitori Ettore Fiori - Abbiamo però ascoltato i consigli del mister e del direttore sportivo e siamo riusciti ad approcciare molto bene una gara che sulla carta non appariva sicuramente facile».

Ancora un successo e mantenimento della vetta per la Pro Fiano, corsara 2 a 1 sul campo del Poggio Mirteto. Per la formazione romana gol di Nunzi e Antoniutti, mentre ai sabini non basta la rete di Serafini. «Abbiamo giocato il miglior primo tempo della stagione - confessa il tecnico degli sconfitti Michele Ciotti - Siamo andati in vantaggio e abbiamo poi fallito clamorosamente il raddoppio. In seguito, nella parte finale del primo tempo, abbiamo subito un bellissimo gol della Pro Fiano. Nel secondo tempo gli avversari sono cresciuti e la gara è stata più equilibrata. Peccato poi per il secondo gol perché meritavamo almeno il pari. Complimenti alla Pro Fiano per la serie di successi consecutivi in campionato. Auguri, infine, di buon Natale a tutte le società e ai calciatori!»

Un ottimo Velinia strapazza cinque a zero in trasferta la Pro Calcio Studentesca. Decisivi i gol di Sulpizi, Graziani, Pasquali, Gianni e Mogliotti. «Sono molto felice non solo per la vittoria ma anche per il fatto che i ragazzi stanno crescendo sempre più - dichiara il tecnico Fabio Appolloni - La magia del calcio sta anche nella sua capacità di unire i giovani e consolidare fra loro amicizie e questo è proprio ciò che è successo all'interno della mia squadra. Faccio i complimenti quindi ai miei giocatori per l'ottima prestazione, così come agli avversari per l'impegno profuso e per il loro impeccabile comportamento».

«Rispetto alle ultime partite, in questa, i ragazzi sono stati completamente assenti dall’inizio alla fine e sotto ogni punto di vista - spiega l'allenatore della Studentesca David Martellucci - Speriamo che i ragazzi imparino da questa situazione per crescere ancora di più sotto il profilo mentale e se dovesse capitare nuovamente un approccio come quello visto stavolta, devono essere in grado di resettare subito e reagire. Peccato, volevamo terminare il 2022 in un altro modo, ma testa alle prossime gare. Congratulazioni agli avversari anche per il comportamento tenuto in campo».

Altrettanto ampio è il successo dell'Accademia Sabina che, per merito di una doppietta del nuovo innesto D'Orazio insieme ai gol di Pezza, Sabuzi e Pulimanti, travolge 5-0 Palombara. «Gara affrontata alla grande e fin da subito dominata - racconta il tecnico Silvio Ceccarelli - Siamo stati molto decisi contro un avversario che, a dispetto del risultato, sa essere piuttosto ostico e che finora è stato autore di una buona stagione».

Poker casalingo del Poggio Moiano: il punteggio finale contro Mentana 1947 è 4-0, con reti di Curelariu, Melilli, Menenti e Spulber. «Dopo il pareggio di domenica scorsa, i ragazzi hanno affrontato la sfida con le giuste motivazioni - spiega il mister sabino Alessio Menenti - Il risultato finale non è mai stato messo in discussione, ma, oltre al risultato, ciò che fa davvero piacere è il bel gioco espresso per tutta la partita, tipico di una vera squadra».

Infine, arriva una vittoria di misura per la Brictense, che supera 1-0 gli ospiti del Passo Corese grazie ad una rete su rigore di Domenici all'ultimo minuto. «Ottima partita - confessa l'allenatore dei padroni di casa Luigino Berti - Ho apprezzato molto l'impegno e la determinazione di ogni singolo giocatore».

«Visto che, nel precampionato, abbiamo perso 4-0 con la Brictense, direi che i ragazzi sono sicuramente migliorati - commenta il mister bianconero Giordano Bonaventura - Peccato per la seconda sconfitta consecutiva allo scadere, stavolta a causa di un rigore molto dubbio. Alla fine però l'arbitro era alla sua prima esperienza e quindi archiviamo quanto avvenuto e prepariamoci al meglio per le gare del 2023».

Classifica

Pro Fiano 27

Nuova Rieti Calcio 24

Poggio Moiano, Accademia Calcio Sabina 19

Palombara 17

Poggio Mirteto, Velinia 9

Brictense 8

Città di Rieti 6

Mentana 1947: 5

Pro Calcio Studentesca 4

Passo Corese 0

La ripresa del campionato dopo la pausa natalizia

La decima giornata si svolgerà nel fine settimana del 21-22 gennaio. Nel frattempo, sono in programma tre recuperi:

Accademia Calcio Sabina - Poggio Moiano e Brictense - Pro Calcio Studentesca il 14 gennaio alle 15:00 (IV e V giornata)

Poggio Mirteto - Brictense il 15 gennaio alle 10:30 (V giornata).