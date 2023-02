U15: Accademia Sabina e Poggio Moiano ad un passo da Pro Fiano e Nuova Rieti non scese in campo. Risultati e commenti

RIETI – Archiviato un altro fine settimana calcistico, facciamo il punto sulle gare dell’undicesima giornata del campionato Under 15 provinciale reatino. Preziose vittorie per Accademia Calcio Sabina e Poggio Moiano, ora ad un passo dalle prime due posizioni occupate da Pro Fiano e Nuova Rieti (non scese in campo per lo scontro diretto a causa del ghiaccio sul terreno di gioco cantaliciano degli amarantocelesti), così come gioiscono anche Poggio Mirteto e Mentana 1947.

Le partite nel dettaglio

Successo, terzo posto e distanza di due punti dalla vetta per l’Accademia Calcio Sabina, reduce da un netto 5-0 ai danni del Velinia. «Sfida da dimenticare – afferma il tecnico degli sconfitti Fabio Appolloni – Voglio però ringraziare i cinque ragazzi della categoria esordienti che sono venuti a darci una mano. Ora voltiamo subito pagina».

Importante trionfo anche per Poggio Moiano che, con il 4-1 rifilato agli ospiti del Palombara, si colloca al quarto posto con un distacco di sole tre lunghezze dalla capolista. Bel gioco e intensità per i padroni di casa, a segno con una doppietta di Menenti e con i gol di Spulber e Angeloni che, insieme, neutralizzano la rete avversaria firmata da Fabiani. «La squadra è tornata finalmente a proporre il calcio a cui aspiriamo – dichiara il mister del Poggio Moiano Alessio Menenti – Complimenti ai ragazzi per l’eccellente conduzione del match, che avremmo potuto chiudere anche con un risultato più ampio senza diverse imprecisioni al tiro e varie parate del buon portiere avversario. Adesso concentriamoci sulla sfida al vertice contro la Pro Fiano».

«All’inizio la partita è stata equilibrata – racconta l’allenatore del Palombara Fabio Taschetti – Poi dopo due gol presi su disattenzioni difensive, abbiamo mollato».

Sorride pure Poggio Mirteto, vincitore di fronte al proprio pubblico per 2-0 sulla Pro Calcio Studentesca. Decisive le reti di Banchelli e Pagliaroli in una sfida non giocata al top dai sabini: «Non siamo stati molto bravi per vari motivi, a partire dal fatto che la Studentesca ha disputato un match di carattere – spiega il tecnico mirtense Michele Ciotti – In ogni caso abbiamo ottenuto un successo prezioso per il morale».

«Gara sfortunata – replica l’allenatore degli ospiti David Martellucci - Dopo aver rischiato solo una volta ad avvio partita, i ragazzi hanno subito reagito e preso le misure agli avversari, sciupando però tre palle gol davanti al portiere avversario e prendendo una traversa. Il secondo tempo, nonostante le due reti subite, è stato molto equilibrato. Complimenti al mister e ai ragazzi avversari per il gioco e l’atteggiamento mostrati».

Seconda vittoria consecutiva per un rinnovato Mentana 1947, corsaro 2-1 sul campo del Passo Corese grazie ai gol di Bacich e Frangioni che rendono inutile la rete bianconera di Melilli. «I ragazzi hanno ripreso in mano le redini della propria stagione dopo un inizio decisamente sottotono – dichiara il nuovo mister dei vincitori Fabio Montigiani – Questi primi due successi rappresentano il primo passo per cambiare passo e modificare una classifica che finora non rispecchia le nostre capacità».

«Sul piano del gioco posso ritenermi soddisfatto, il primo tempo è stato combattuto e, nonostante tutto, non abbiamo subito tiri in porta – spiega il tecnico del Passo Corese Fabrizio Scagnoli – Nella ripresa c’è stato un po’ di nervosismo che ci ha penalizzato, premiando la squadra più pronta fisicamente».

Infine, si chiude sul 3-3 la sfida tra Brictense e Città di Rieti, a segno da una parte con una doppietta di Nonni e un gol di Sugamosto, dall’altra con Padronetti, Di Gregorio e Patrocli. «Partita molto bella ricca di gol ed emozioni – confessa l’allenatore amarantoceleste Mario Nobili – Nel finale abbiamo subito il gol del pareggio a pochi secondi dal termine. Peccato perché avremmo meritato qualcosa in più, ma complimenti alla Brictense per averci creduto e non aver mollato fino alla fine. I miei ragazzi hanno disputato una prova di carattere, imparando a reagire e a far parlare il campo, ma non è bastato per arrivare ai tre punti. Con lavoro e più testa sono sicuro arriveranno vittorie nel girone di ritorno».

«La partita si era messa male e quindi il risultato è più che giusto – replica mister Luigino Berti della Brictense – Abbiamo sfidato una formazione ben organizzata contro cui sicuramente avremmo potuto dare di più».

Classifica aggiornata

Pro Fiano 28

Nuova Rieti 27

Accademia Calcio Sabina 26

Poggio Moiano 25

Palombara 17

Poggio Mirteto 16

Brictense 12

Mentana 1947: 11

Velinia 10

Città di Rieti 7

Pro Calcio Studentesca 4

Passo Corese 3