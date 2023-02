U15: Poggio Moiano rompe l'imbattibilità della Pro Fiano e la Nuova Rieti sale al comando. Risultati e commenti

RIETI - Tante emozioni hanno contraddistinto le gare della dodicesima giornata del campionato Under 15 provinciale reatino. In primo piano c'è sicuramente l'impresa del Poggio Moiano, che rompe l'imbattibilità della Pro Fiano, ora rimpiazzata in vetta dalla Nuova Rieti.

Le sfide del weekend nel dettaglio

Prestazione eccellente per il Poggio Moiano, ora terzo in classifica a seguito del pesante 3-1 rifilato alla Pro Fiano grazie alla tripletta di un ispiratissimo Tulli che neutralizza la rete capitolina di Vellucci. «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per la grande prova di oggi - dichiara il mister sabino Alessio Menenti - Tutti loro hanno dimostrato di poter giocare con coraggio contro qualsiasi squadra. Partita dominata dal primo minuto e sono convinto che, con un po’ più di “cattiveria” sotto porta, il risultato sarebbe stato molto più rotondo. Ringraziamo la società Pro Fiano e tutti i loro giocatori per la bella giornata di sport che abbiamo condiviso. Sfida maschia ma sempre corretta».

Sale al primo posto la Nuova Rieti, vincitrice 7-0 ai danni degli ospiti del Velinia. Approccio al match corretto e propositivo da parte degli amarantocelesti, a segno con le doppiette di Fabrizi e Leonardi e con i gol di Cavalli, Zamurri e Pieri. «È stata una partita non troppo facile dal punto di vista del terreno di gioco che non ci permetteva di fare tutte le giocate che avremmo voluto - spiega uno dei marcatori Roberto Cavalli - Questa vittoria ci rende molto orgogliosi perché ci ha permesso di raggiungere finalmente la parte più alta della classifica. Ora bisogna continuare a lavorare con impegno per tenerci stretto il primo posto».

Secondo posto e tre punti convincenti per l'Accademia Sabina, autrice di un buon 3-1 ai danni della Pro Calcio Studentesca con gol di Nesta, Santini e Antonini. Per i reatini, rete della bandiera firmata da Di Santo. «Risultato molto importante che ci proietta a -1 dal primo posto - afferma mister Silvio Ceccarelli - Abbiamo affrontato un avversario che ha saputo impostare un buon gioco. Vittoria sicuramente soddisfacente».

«Prima di tutto voglio fare i complimenti all'arbitro per la competenza, agli avversari per essere stati cinici quando serviva e ai miei ragazzi per la prestazione ben impostata dal punto di vista tecnico e mentale - afferma il tecnico della Studentesca David Martellucci - Abbiamo creato tanto ma non siamo stati eccellenti in fase di finalizzazione. I miei giocatori sono sulla strada giusta, ma non devono accontentarsi. Solo così arriverà la vittoria».

Bene anche Poggio Mirteto, corsaro 3-1 sul campo di un buon Passo Corese in rete con Melilli. Per gli ospiti tripletta decisiva di un ottimo Rinaldini. Abbiamo sbloccato subito la gara dopo 29 secondi ma poi, sempre nel primo tempo, complici diversi errori sotto porta e un ottimo atteggiamento del Passo Corese, non l'abbiamo chiusa - dichiara l'allenatore mirtense Michele Ciotti - Nel secondo tempo abbiamo trovato il secondo e terzo gol, subendo la rete solo nel finale su calcio di rigore. Dobbiamo alzare il livello tecnico per cercare di fare ottime prestazioni nelle prossime tre gare, che ci vedranno impegnati con le squadre migliori del torneo. Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi del Passo Corese e al loro mister per la sportività e l'impegno».

«La squadra continua a crescere e a mostrare segnali incoraggianti - aggiunge il tecnico coresino Fabrizio Scagnoli - Abbiamo fatto un buon primo tempo, seguito da una ripresa in cui forse è un po' calata la concentrazione. Il bilancio della prestazione è però senz'altro positivo».

Termina 3-1 per Mentana 1947 la sfida interna con Città di Rieti, a cui non basta la rete di Seresi. Per i capitolini, determinanti i gol firmati da Veneziano, Germinario e Mulas. «Per noi buon primo tempo - afferma il mister del Mentana Fabio Montigiani - Dopo alcune difficoltà nel chiudere definitivamente il match, abbiamo reagito mostrando un buon ritmo soprattutto verso la fine».

«Mi aspettavo molto dai miei ragazzi ma non siamo riusciti ad imporci in campo - confessa l'allenatore del Città di Rieti Mario Nobili - Alcuni si sono sacrificati benissimo in ruoli sperimentali. Siamo stati bravi a fare il nostro gioco solamente a tratti, la sfortuna non ci ha fatto raggiungere il pareggio e abbiamo preso l'ultimo gol in contropiede. Dobbiamo capire meglio i momenti della partita e saperli affrontare nel modo giusto».

Infine, tra Brictense e Palombara sono i padroni di casa a prevalere 2-1 con reti di Nonni e Sugamosto. Per gli ospiti non basta il gol ad opera di Romani. «La squadra ha fatto un'ottima prestazione - spiega mister Luigino Berti della Brictense - Impegno e determinazione hanno dato i loro frutti».

«Siamo stati davvero sfortunati - confessa il tecnico del Palombara Fabio Taschetti - Abbiamo, infatti, sbagliato un calcio di rigore oltre ad aver colpito pali e traverse. Tuttavia, non importa visto che ora dobbiamo essere concentrati solo sui prossimi impegni».

Classifica

Nuova Rieti 30

Accademia Sabina 29

Poggio Moiano, Pro Fiano 28

Poggio Mirteto 19

Palombara 17

Brictense 15

Mentana 1947: 14

Velinia 10

Città di Rieti 7

Pro Calcio Studentesca 4

Passo Corese 3