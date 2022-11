U15: vittoria e vetta solitaria per la Pro Fiano, Poggio Moiano supera la Nuova Rieti Calcio. Risultati e commenti

RIETI - Archiviato ufficialmente un nuovo fine settimana calcistico, ripercorriamo i risultati delle squadre reatine partecipanti al campionato Under 15 provinciale. Successo fuori casa per la Pro Fiano capolista, così come vincono anche Poggio Moiano, Accademia Calcio Sabina, Poggio Mirteto e Palombara.

Le gare in dettaglio

Vittoria e primo posto solitario per la Pro Fiano, corsara 3-1 in rimonta sul campo di un Passo Corese a cui non basta la rete di Bianchi. Decisivi i gol di Guidi, Bertini e Antoniutti. Il gruppo è in crescita e lo ha dimostrato pure con la prima della classe – commenta l'allenatore bianconero Giordano Bonaventura – Ricordo sempre che stiamo giocando con i 2009 un campionato 2008 e quindi mi complimento seriamente con i miei ragazzi per il cuore e la grinta che hanno saputo dimostrare finora».

Prezioso trionfo casalingo per Poggio Moiano che, nella sfida di alta classifica contro la Nuova Rieti Calcio, si impone 2-0 grazie alla doppietta di Menenti. «Complimenti ai nostri ragazzi non solo per il risultato, ma soprattutto per il cuore che hanno messo in questa partita – dichiara la società sabina sulla sua pagina Facebook ufficiale – Questo successo vi deve far credere in quello che siete, in quello che potete dare e in ciò che potete fare se rimarrete uniti. Avete affrontato gli avversari a viso aperto ed è stato molto bello vedere chi era in panchina incitare compagni, gioire e caricare chi giocava. Questo vuol dire essere squadra».

«È stata una partita caratterizzata da un forte vento laterale, che non ci ha permesso di giocare al meglio – confessa il tecnico amarantoceleste, Marco De Giorgi – Gli avversari hanno messo più cattiveria di noi e sono stati premiati. Complimenti a loro. Da ieri ci siamo rimessi al lavoro per il prossimo incontro, valutando anche la situazione dei ragazzi usciti per infortunio proprio contro Poggio Moiano».

Ampio risultato a proprio favore per l’Accademia Sabina, che travolge 5-1 fuori casa la Brictense, a segno con Domenici. Per i biancoazzurri, doppiette di Pezza e Piccarozzi, che si sommano al gol realizzato da Pulimanti. «Siamo stati molto bravi a rendere semplice una gara non facile – commenta il mister degli ospiti, Silvio Ceccarelli – Sono soddisfatto della prestazione. Ora continuiamo su questa strada».

Sorride anche Poggio Mirteto, reduce da un 3-0 esterno ai danni del Mentana 1947 firmato da Mischi, Api e Zini. «Partita complicata su un campo altrettanto difficile – confessa il tecnico mirtense, Michele Ciotti – Venivamo da tre ko consecutivi e anche in questa occasione, in particolare nel primo tempo, abbiamo un po’ tardato ad impostare il match nel modo corretto. Molto meglio è andata nella ripresa, dove abbiamo segnato il secondo e il terzo gol. Complimenti ai miei ragazzi per la prestazione, ma anche agli avversari per non aver mai mollato».

«Ci siamo presentati alla sfida con undici uomini contati - afferma l'allenatore del Mentana, Renato Milani - In seguito, l'espulsione subita ci ha tagliato ulteriormente le gambe, rendendo senz'altro complessa una nostra reazione».

Tra le mura amiche, Palombara supera 3-0 il Velinia con reti di Ansaldi, Fabiani e Franconi. «Siamo partiti alla grande, sbloccando la gara dopo soltanto un minuto – spiega il tecnico romano, Fabio Taschetti – Continuando a gestire il vantaggio, abbiamo trovato presto il raddoppio, a cui è seguito il terzo gol nella ripresa, durante la quale sono stati effettuati cambi di modulo e di giocatori».

Infine, termina 2-2 l’incontro tra Città di Rieti e Pro Calcio Studentesca, a segno rispettivamente con Seresi e Blasi e con una doppietta di Marianantoni. «Bella partita tra due realtà della nostra città – afferma l'allenatore del Città di Rieti, Mario Nobili – Ce la siamo giocata alla pari e il risultato finale lo ha dimostrato. Punto importante e, sebbene i ragazzi si aspettassero qualcosa di più, sono contento della loro prova».

«Siamo partiti male e abbiamo subito il gol dell’1-0 per una nostra disattenzione – racconta il mister della Studentesca, David Martellucci – Nel secondo tempo abbiamo trovato subito il gol del pareggio e successivamente il vantaggio grazie a due bei tiri da fuori area. Nel finale, nonostante avessimo incassato il 2-2, siamo riusciti a tenere bene il campo e a non concedere niente. Sono soddisfatto della reazione dei ragazzi al primo gol subito, perché stanno capendo che, nonostante siano i più piccoli del campionato dal punto di vista anagrafico, con la giusta concentrazione, grinta agonistica, determinazione e mentalità possono continuare a crescere e a fare bene in termini di gioco e risultati».

Classifica

Pro Fiano 18

Nuova Rieti Calcio 15

Poggio Moiano, Accademia Calcio Sabina 12

Palombara 11

Poggio Mirteto 6

Mentana 1947, Città di Rieti 5

Brictense, Pro Calcio Studentesca 4

Velinia 3

Passo Corese 0