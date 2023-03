U15: Nuova Rieti travolgente in casa contro Poggio Moiano, la Pro Fiano sale al secondo posto. Risultati e commenti

RIETI – Vittoria netta della Nuova Rieti capolista nello scontro d’alta classifica contro Poggio Moiano e balzo al secondo posto per la Pro Fiano. Sono questi gli elementi salienti del 17° turno del campionato Under 15 provinciale, andato in scena tra sabato e domenica. Grazie al contributo dei protagonisti in campo, ripercorriamo tutti i risultati di questo weekend.

Le gare

Cominciamo dal 5-0 casalingo ottenuto dalla Nuova Rieti contro un buon Poggio Moiano, piegato dalla doppietta di Luciani e dai gol di Cornacchiola, Fabrizi e Cinardi. Con questo successo gli amarantocelesti consolidano la prima posizione con 48 punti e sette lunghezze di distacco dalla Pro Fiano, mentre gli avversari scendono al terzo posto a quota 40. «Siamo riusciti a trovare un risultato importante che ora ci consente di avere un distacco più ampio dalle altre pretendenti al titolo – afferma il centrocampista della Nuova Rieti Thomas Corsi – Abbiamo avuto la capacità di essere fin da subito concentrati e di sbloccare la partita nei primi minuti. Siamo quindi soddisfatti del punteggio, ma soprattutto della prestazione».

«Le battaglie si perdono con lo stesso spirito con cui si vincono: il calcio è così – dichiara la società Poggio Moiano nella sua pagina Facebook – In questa occasione avete perso una battaglia, ma in passato ne avete vinte altre e state lottando con le unghie e con i denti per prendervi ciò che vi meritate. Rialzatevi con la grinta che stavolta vi è mancata: non arrendetevi e non fatevi buttare giù da niente e da nessuno!»

Soddisfazione anche per la già citata Pro Fiano, vincitrice 6-1 tra le mura amiche contro un Passo Corese a segno con Feroci. Per la formazione romana, doppiette di Antoniutti e Bertini che si sommano alle reti di Nunzi e Ndoka. «Ko che purtroppo ha un po’ demoralizzato la squadra, ma dobbiamo andare avanti – confessa il tecnico coresino Fabrizio Scagnoli – Se guardiamo poi al punteggio, i cinque gol di scarto sono decisamente esagerati».

Torna a sorridere l’Accademia Calcio Sabina: tra le mura amiche i biancoazzurri si sono imposti 6-1 su una Brictense in gol con Domenici. Gara fin da subito controllata con attenzione dai vincitori che, oltre ad un’autorete, hanno segnato due volte con D’Orazio e poi con Glandarelli, Nesta e Campanile. «Siamo contenti di questo risultato – afferma mister Silvio Ceccarelli – Avevamo bisogno di tornare al successo dopo i ko contro Nuova Rieti e Poggio Moiano e devo dire che l’atteggiamento della squadra è stato quello giusto. Avanti con questo spirito!»

Quinto posto per il Mentana 1947, corsaro 2-0 sul campo del Poggio Mirteto. Prova soddisfacente per la formazione romana, capace di finalizzare con Nicas e Frangioni due delle tante occasioni create. Un po’ diverse, invece, le sensazioni del tecnico mirtense Michele Ciotti: «Partita, a mio avviso, brutta e nervosa. Nel primo tempo c’è stato equilibrio, nel secondo il primo gol avversario era in evidente fuorigioco. In ogni caso, faccio i complimenti al Mentana che ha dimostrato di essere una squadra ben organizzata».

Emozioni fra Pro Calcio Studentesca e Città di Rieti, con gli ospiti che alla fine sono riusciti a prevalere 3-2 grazie ad un autogol e alle reti di Chiarinelli e Di Gregorio. Per i padroni di casa, autori comunque di una buona prestazione, realizzazioni firmate da Giglio e Di Santo. «Gara difficile in un campo altrettanto complesso – sostiene l’allenatore degli ospiti Mario Nobili – Sono contento per i tre punti, ma desidero fare i complimenti sia ai miei giocatori per la loro capacità di leggere bene il match, sia ai ragazzi di mister Martellucci perché hanno dato prova di non voler mollare».

Proprio il tecnico David Martellucci commenta, a sua volta, questa partita: «Congratulazioni ai ragazzi di entrambe le formazioni per il modo in cui hanno interpretato l’incontro. Ci sono state occasioni da ambo le parti, ma gli amarantocelesti sono stati più fortunati».

Infine, registriamo un successo casalingo per 1-0 del Velinia contro uno sfortunato Palombara che ha colpito due traverse. Decisivo il gol di Gino Sulpizi.

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 48

Pro Fiano 41

Poggio Moiano 40

Accademia Calcio Sabina 38

Mentana 1947: 25

Palombara 23

Poggio Mirteto 22

Brictense, Città di Rieti 16

Velinia 15

Pro Calcio Studentesca 7

Passo Corese 3