U15: la Nuova Rieti si aggiudica il campionato, continuano a vincere Pro Fiano e Poggio Moiano. Risultati e commenti

RIETI – Grande soddisfazione per la Nuova Rieti U15, vincitrice del campionato provinciale con due turni di anticipo. Il successo, che comporta la promozione a livello regionale, è arrivato domenica mattina dopo il dominio per 10-0 nel derby in casa del Città di Rieti e quindi grazie a 57 punti, che sono il risultato di 19 vittorie e soltanto di un ko.

In merito alle altre gare, registriamo due vittorie importanti per Pro Fiano e Poggio Moiano, che sorridono proprio come l’Accademia Calcio Sabina e il Velinia.

Le partite della XX giornata nel dettaglio

Cominciamo dal trionfo della Nuova Rieti in una sfida gestita bene fin dall’inizio. Alla fine del primo tempo la squadra amarantoceleste era già sul 6-0 con una tripletta di Luciani, il gol di Gijeli e un’autorete, mentre nella ripresa ha chiuso definitivamente i conti con Pieri, Gobbi e una doppietta di Fabrizi. A poco più di 12 ore dal trionfo dell’Under 17, la Nuova Rieti ha potuto quindi gioire di un altro bellissimo traguardo, frutto di tanto impegno e perseveranza da parte di tutto il gruppo di giovani calciatori. «Domenica è stata una giornata di grande gioia e riconoscimento per il lavoro fatto da tutta la squadra e dallo staff tecnico – dichiara il difensore Matteo Berducci - Malgrado la tensione, abbiamo disputato un’ottima prestazione dominando il gioco. Un ringraziamento al prof Luca Verdecchia e ai mister Marco De Giorgi e Claudio Mariani che ci hanno guidato in questo percorso di crescita sia mentale che tecnica».

«Innanzitutto faccio i complimenti alla Nuova Rieti per la vittoria del campionato – replica mister Mario Nobili del Città di Rieti – così come rivolgo un in bocca al lupo per il loro prossimo futuro. Della partita c'è poco da dire, il risultato parla da solo. Voglio però sottolineare l'atteggiamento positivo dei miei ragazzi, che hanno comunque tenuto il campo fino all'ultimo minuto nonostante la sfida fosse chiusa dopo soli 15'. Da sottolineare anche l'impegno messo da parte di 5 giocatori del 2009, che ci hanno dato una grande mano a sopperire alle assenze. Testa ora agli ultimi due impegni».

Successo netto per la Pro Fiano, reduce da un 4-0 casalingo ai danni del Poggio Mirteto. Per la formazione romana, doppietta di Vellucci e reti di Piermarini e Antoniutti. «Difficile commentare un 4-0 dove a mio giudizio abbiamo fatto una gara all'altezza degli avversari – dichiara il tecnico mirtense Michele Ciotti – Episodi sfortunati ci hanno penalizzato, ma complimenti alla Pro Fiano, squadra di valore che merita le zone alte della classifica. Colgo l'occasione per congratularmi con la Nuova Rieti Calcio e in particolare con il loro mister De Giorgi per la vittoria del campionato. Gli amarantocelesti hanno dimostrato di essere una formazione di alto livello».

Bilancio positivo anche per Poggio Moiano, corsaro 2-0 sul campo del Mentana 1947 grazie ai gol di Feroci e Curelariu. «La partita non è stata ben giocata dai nostri ragazzi, che comunque hanno avuto il merito di non concedere nessuna occasione alla squadra avversaria – racconta l’allenatore reatino Alessio Menenti – Il gruppo non ha espresso il solito gioco, ma l’importante era comunque vincere per restare a ridosso del Pro Fiano e sperare in un suo passo falso»

«I ragazzi si sono comportati bene, considerando anche che siamo scesi in campo con diversi 2009 per sopperire ad alcune indisponibilità importanti – afferma mister Fabio Montigiani del Mentana – Congratulazioni ad ognuno di loro!»

Vittoria in trasferta per l’Accademia Sabina, che si è imposta 4-2 sul Palombara con una doppietta di Dorazio e i gol di Glandarelli e Sabuzi. Per i padroni di casa non sono bastate le reti di Minati e Romani. «All’inizio siamo partiti molto bene, poi ci siamo un po’ distratti, rischiando di far riaprire troppo la gara agli avversari – confessa l’allenatore dell’Accademia Silvio Ceccarelli – Complessivamente sono però soddisfatto del lavoro dei ragazzi».

«Una bella partita, nella quale abbiamo recuperato due gol nella prima parte del secondo tempo – replica il tecnico del Palombara Fabio Taschetti – Poi un episodio dubbio ha un concesso un rigore agli avversari, ma al di là di ciò, ho registrato elementi positivi da parte della squadra».

Tre punti casalinghi per il Velinia, vincitrice 2-1 contro una Studentesca a segno con Bosi. Per la formazione antrodocana, reti decisive di Sulpizi e Montani, che hanno coronato una prova di buon livello da parte di tutto il gruppo. Prestazione altrettanto interessante anche per gli sconfitti, come conferma il loro mister David Martellucci: «Partita maschia e ben giocata, dove abbiamo comunque creato tanto ma raccolto poco. Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni nitide, però non siamo stati bravi a concludere e gli avversari hanno segnato di testa sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa abbiamo provato a riprendere la partita ma prima una traversa, poi un palo, e infine il loro portiere ci hanno bloccato. Il raddoppio degli avversari è arrivato su rigore e, solo a pochi minuti dalla fine, abbiamo trovato il gol della bandiera su un batti e ribatti in area avversaria.

Infine, si è chiuso sullo 0-0 l’incontro fra Passo Corese e Brictense. «I ragazzi hanno fatto valere le proprie qualità in campo – spiega il tecnico coresino Fabrizio Scagnoli - Tuttavia, anche gli avversari sono riusciti ottimamente a limitarci. Da questo tipo di partita è scaturito un pareggio sicuramente giusto».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 57

Pro Fiano 50

Poggio Moiano 49

Accademia Sabina 44

Poggio Mirteto, Mentana 1947: 28

Palombara 26

Velinia 21

Brictense 17

Città di Rieti 16

Pro Calcio Studentesca 7

Passo Corese 4