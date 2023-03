U15: la Nuova Rieti a un passo dal titolo, vittorie nette per Poggio Moiano e Poggio Mirteto. Risultati e commenti

RIETI – Vittoria molto ampia nel weekend per la Nuova Rieti capolista, che continua a mantenere un netto vantaggio di 9 lunghezze sulla Pro Fiano, a sua volta reduce da un successo tra le mura amiche. In primo piano, per la 18° giornata del campionato Under 15 provinciale reatino, ci sono sicuramente questi due risultati, che vanno a sommarsi ai punteggi maturati in altre quattro partite. Grazie anche alle parole dei protagonisti, ricapitoliamo quanto avvenuto tra sabato e domenica all’interno di questa competizione.

Le gare nel dettaglio

Partiamo ovviamente dalla Nuova Rieti, prima a 53 punti e corsara 8-0 sul campo della Brictense grazie alla doppietta di Luciani che si aggiunge ai gol di Fabrizi, Leonardi, Masuzzo, Cavalli e Sandri e ad un’autorete. «Siamo entrati in campo con la giusta concentrazione e con la voglia di vincere che ci aveva trasmesso il mister negli spogliatoi – dichiara il centrocampista offensivo Riccardo Zamurri – Sono contento del fatto che siamo riusciti a sbloccare presto l’incontro e soprattutto del fatto che abbiamo giocato da vera squadra».

Insegue al secondo posto la Pro Fiano, che sale a quota 44 dopo il 3-2 ottenuto contro gli ospiti del Velinia, a cui non sono bastate le reti di Sulpizi e Pasquali. Per la formazione romana, oltre ad un autogol, sono state decisive le realizzazioni di Antoniutti e Nunzi.

Terzo posto consolidato per il Poggio Moiano, vincitore 4-0 in trasferta nella tana del Passo Corese. Nonostante il risultato, generato dalla doppietta di Menenti e dalle reti di Tulli e Spulber, gli ospiti hanno sciupato diverse occasioni da rete e non sono apparsi al massimo delle loro potenzialità, come conferma il tecnico Alessio Menenti: «La sfida non è stata approcciata dai ragazzi nel modo migliore. Nel primo tempo, pur non avendo rischiato nulla, abbiamo sprecato troppe opportunità, così come abbiamo sbagliato un calcio di rigore, andando a riposo sullo 0-0. Nella ripresa, siamo stati bravi a segnare rapidamente tutti i gol, ma purtroppo anche in questa fase della partita non ho visto la squadra al 100%. Ora ci aspettano gli ultimi quattro match, che cercheremo di affrontare con carattere e determinazione».

«Devo dire che è stata una bella partita, combattuta e condizionata un po’ dal vento forte – spiega l’allenatore coresino Fabrizio Scagnoli – Abbiamo resistito fino a 20 minuti dal termine, quando, dopo aver subito l’1-0, siamo di fatto crollati. Purtroppo continuano a mancarci i risultati soddisfacenti e quindi la tenuta mentale della squadra è ora l’aspetto più difficile da gestire. Tuttavia, non c’è dubbio che i ragazzi si stiano comportando bene».

Successo prezioso anche per il Mentana 1947 che, con un gol di Ruggeri, si è aggiudicato per 1-0 il difficile incontro con l’Accademia Calcio Sabina. Buona partita da parte dei padroni di casa, ma tante occasioni anche per la formazione ospite, che ha provato fino all’ultimo secondo a riacciuffare il risultato. «Sono felice per i tre punti, ma voglio fare i complimenti all’Accademia per la bella prova disputata – afferma il mister del Mentana 1947 Fabio Montigiani – Abbiamo, infatti, incontrato una squadra che gioca davvero bene a calcio».

«Un ko piuttosto beffardo al termine di una gara in cui abbiamo fatto il possibile per arrivare almeno al pareggio – confessa l’allenatore degli sconfitti Silvio Ceccarelli – La squadra si è comportata nel modo giusto, conducendo quasi sempre la partita. Abbiamo avuto una serie di opportunità da gol, ma successivamente abbiamo purtroppo commesso un errore che ha regalato l’1-0 al Mentana. Nel finale, siamo andati ancora vicino al pari, ma purtroppo, oltre ad un po’ di fortuna, ci è mancato anche un pizzico di cattiveria agonistica in più».

Tanti gol per il Poggio Mirteto, autore di un buon 5-1 sul campo del Città di Rieti. Ottimo atteggiamento da parte della formazione ospite, in grado di gestire con fermezza una partita decisa dalla doppietta di Rinaldini e dalle reti di Api, Serafini e Zini. Per i padroni di casa, inutile il gol di Seresi. «Decisi a riscattare la brutta sconfitta contro il Mentana, abbiamo fatto una splendida gara sotto tutti i punti di vista – sostiene il tecnico mirtense Michele Ciotti – Complimenti meritati ai miei ragazzi, ma anche al Città di Rieti e al loro mister. Gli amarantocelesti sono sicuramente una squadra con principi di gioco chiari».

«Prestazione da dimenticare – ammette il mister del Città di Rieti Mario Nobili - Abbiamo giustamente perso una partita in cui non abbiamo di fatto giocato. Da sconfitte come queste si può e si deve imparare, perciò lavoreremo in settimana per cercare di non ripetere più gli errori commessi».

Infine, è tornato a vincere il Palombara che, tra le mura amiche, ha superato 1-0 una Pro Calcio Studentesca che ha saputo comunque distinguersi. Tre punti d’oro per la formazione romana, che è riuscita a finalizzare una delle tante opportunità create grazie al gol di Minati. «Una partita interessante in cui abbiamo sprecato parecchio – dichiara l’allenatore dei padroni di casa Fabio Taschetti – C’è da dire però che anche gli avversari hanno disputato una buona prova, andando a colpire pure una traversa. Trionfo prezioso che ci consente di mantenere la sesta posizione».

«Anche alla fine di questo match raccogliamo meno di quanto abbiamo seminato – riflette il tecnico della Studentesca David Martellucci – In generale è stata una partita affrontata correttamente da entrambe le squadre e quindi voglio fare le congratulazioni ai miei giocatori per aver cercato di evitare la sconfitta fino all’ultimo momento. La crescita della squadra durante questa stagione è evidente e credo che ci siano ancora margini di miglioramento. Proveremo quindi ad ottenere già dal prossimo incontro un risultato che possa essere utile soprattutto al nostro morale».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 53

Pro Fiano 44

Poggio Moiano 43

Accademia Calcio Sabina 38

Mentana 1947: 28

Palombara 26

Poggio Mirteto 25

Città di Rieti, Brictense 16

Velinia 15

Pro Calcio Studentesca 7

Passo Corese 3