U15 provinciale: la Nuova Rieti campione continua a vincere, l'Accademia Sabina supera la Pro Fiano. Risultati e commenti

RIETI – Si è chiusa nel weekend la 21° e penultima giornata del campionato Under 15 provinciale. Tra i risultati più rilevanti, registriamo un’ulteriore vittoria della Nuova Rieti già campione del torneo, un successo del Poggio Moiano che consolida il suo secondo posto e i tre punti dell’Accademia Calcio Sabina nel difficile scontro con la Pro Fiano.

Le gare nel dettaglio

Senza più nulla da chiedere alla sua ottima stagione, la Nuova Rieti si è imposta 7-3 ai danni di un buon Palombara a cui non sono bastati i gol di Romani, Molinari e Serra. Per gli amarantocelesti, poker di un ispirato Luciani e reti di Pieri, Corsi e Fabrizi. «Abbiamo giocato una bella partita – dichiara l’attaccante Leonardo Pieri – Sono contento di essere andato a segno e, nonostante qualche disattenzione difensiva nel finale, ritengo che possiamo essere soddisfatti di quanto mostrato in campo».

Prestazione convincente per Poggio Moiano, reduce da un 3-0 casalingo ai danni del Città di Rieti. Approccio fin da subito corretto da parte dei sabini, in rete con Spulber e una doppietta di Menenti. «Abbiamo disputato una buona gara – sostiene mister Alessio Menenti – i ragazzi hanno retto bene e sono partiti molto forte. Ora ci manca una sola partita per ottenere definitivamente il secondo posto».

«Match in salita a causa di due errori che hanno permesso agli avversari di concludere la prima frazione avanti 2-0 – replica il tecnico del Città di Rieti Mario Nobili – Nel secondo tempo abbiamo sofferto meno, ma non siamo mai riusciti ad essere veramente pericolosi dal punto di vista offensivo. Complimenti ai ragazzi del Poggio Moiano. Adesso ci concentreremo nel preparare al meglio l'ultima sfida di domenica contro la Brictense».

Gioia anche per l’Accademia Sabina, vincitrice 3-1 contro gli ospiti della Pro Fiano, che rimangono in terza posizione con tre lunghezze di vantaggio. Nonostante questo ko, la formazione romana ha ormai in cassaforte la sua attuale collocazione di classifica visto che, rispetto ai padroni di casa, gode di una differenza reti più ridotta e difficile da colmare nell’unica giornata mancante (29 contro 37). Tornando alla gara, la squadra reatina ha disputato un match di grande personalità, andando in gol con Sabuzi, Dorazio e Grossi, che hanno reso vana la realizzazione avversaria firmata da Vellucci. «Atteggiamento eccellente da parte dei ragazzi, che hanno dominato l’incontro – racconta l’allenatore dell’Accademia Silvio Ceccarelli – Forse avremmo potuto concludere la partita con un punteggio addirittura più ampio».

Trionfo netto per Poggio Mirteto, che ha chiuso la sfida contro il Velinia imponendosi con un pesante 8-0. Bella prova di Zini, autore di una doppietta che si somma alle reti di Banchelli, Api, Mischi, Rinaldini, Di Battista e Serafini. «Ottima gara da parte nostra, siamo partiti bene ed abbiamo terminato il primo tempo già sul 5-0 – racconta il tecnico mirtense Michele Ciotti – Sono contento per il gol nella ripresa del classe 2010 Di Battista, così come rivolgo un in bocca al lupo al Velinia per la coppa Provincia che è in programma al termine del campionato».

Sorride pure il Mentana 1947, corsaro 2-0 sul campo della Brictense grazie ai gol di Ruggeri e Frangioni. Gara che ha offerto una buona prestazione da parte di entrambe le squadre.

Infine, registriamo un pareggio per 1-1 tra Passo Corese e Pro Calcio Studentesca nell’anticipo di venerdì pomeriggio. Da una parte rete di Anniballi, dall’altra gol di Di Santo dal dischetto. «Partita stregata – dichiara il mister coresino Fabrizio Scagnoli – in cui, dopo un inizio negativo e uno svantaggio subito su un rigore molto dubbio, abbiamo creato tantissime occasioni che ci hanno portato a colpire un palo, tre traverse e a sbagliare anche un’opportunità dagli undici metri. Peccato, avremmo meritato di più».

«Nel primo tempo siamo stati poco lucidi pur essendo andati avanti 1-0 – replica l’allenatore della Studentesca David Martellucci – Nella ripresa ci siamo comportati meglio, abbiamo parato un rigore e abbiamo creato di più, sprecando anche una preziosa occasione uno contro uno con il loro portiere».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 60

Poggio Moiano 52

Pro Fiano 50

Accademia Calcio Sabina 47

Poggio Mirteto, Mentana 1947: 31

Palombara 26

Velinia 21

Brictense 17

Città di Rieti 16

Pro Calcio Studentesca 8

Passo Corese 5