U15: dominio della Nuova Rieti, Poggio Moiano consolida il secondo posto: ko Accademia Sabina. Risultati e commenti

RIETI – Vittoria nettissima della Nuova Rieti e secondo posto consolidato dal Poggio Moiano dopo il successo nello scontro diretto con l’Accademia Sabina. Sono questi gli elementi salienti del sedicesimo turno del campionato Under 15 provinciale, andato in scena tra sabato e domenica. Grazie anche al contributo di tecnici e giocatori, riepiloghiamo i risultati del weekend.

Cominciamo dalla goleada della Nuova Rieti capolista, corsara 10-1 sul campo di un Passo Corese a segno con Feroci. Per gli amarantocelesti, poker di un ispirato Fabrizi, doppiette di Luciani e Nobili e reti di Cavalli e Leonardi. Lucida l’analisi del giovanissimo portiere, classe 2009, Francesco Ferroni: «Fino al 4-0 abbiamo giocato da vera squadra cercando sempre il compagno, ma in seguito ci siamo un po’ rilassati e abbiamo subito il gol degli avversari. Rientrati in campo dopo la pausa, abbiamo messo in pratica tutti i consigli di mister De Giorgi, riuscendo ad essere molto aggressivi e non rischiando praticamente nulla».

Secondo posto in cassaforte per Poggio Moiano, ancora a -5 dalla vetta dopo il 2-0 ottenuto nello scontro diretto contro l’Accademia Calcio Sabina. Decisive le realizzazioni di Tulli e Spulber. «Partita difficile contro una squadra preparata e ben guidata – spiega il tecnico dei vincitori Alessio Menenti – I ragazzi hanno approcciato bene alla gara, giocando un buon calcio e divertendosi. Faccio i complimenti all’Accademia e al loro mister, perché grazie a loro abbiamo passato una bella giornata di sport, in cui c’è stata la giusta competizione e tanto divertimento. Ora testa alla prossima battaglia contro la Nuova Rieti, contro la quale proveremo a ridurre la distanza che ci separa in termini di punti».

«Nel primo tempo abbiamo giocato piuttosto sottotono – confessa l’allenatore dell’Accademia Silvio Ceccarelli – Nella ripresa siamo migliorati, ma non abbiamo trovato il giusto guizzo per poter riaprire i conti».

Terzo posto per la Pro Fiano, travolgente nel match in casa del Palombara con un pesante 6-0. Grande prova di Vellucci, autore di quattro reti che si sommano a quelle di Antoniutti e Nunzi. «Partita decisamente grintosa da parte di entrambe le squadre – racconta il mister degli sconfitti Fabio Taschetti – Complimenti alla squadra avversaria, apparsa attrezzata e organizzata».

Successo esterno per Poggio Mirteto, corsaro 5-3 sul campo della Brictense grazie alla doppietta di Banchelli e ai gol di Api, Mischi e Rinaldini. Per i padroni di casa, insufficienti le due reti di Petrucci che si aggiungono a quella di Angelini. «Buonissima gara da parte nostra nonostante lo svantaggio iniziale – sostiene l’allenatore mirtense Michele Ciotti - Abbiamo però subito reagito, chiudendo il primo tempo in vantaggio 3-1. Nella seconda frazione, dopo aver segnato il 4-1, abbiamo avuto un calo di tensione e abbiamo permesso alla Brictense di riaprire il match, che però abbiamo voluto fortemente portare a casa. Complimenti ai miei ragazzi per la prestazione e congratulazioni ai ragazzi della Brictense per non aver mai mollato. Adesso testa al prossimo incontro con Mentana, una squadra che viene da sette risultati utili e che è cresciuta molto».

Ed è proprio il Mentana 1947 ad aver vinto, a sua volta, la sfida casalinga contro una buona Pro Calcio Studentesca: determinante il gol di Mulas. «Nonostante le varie difficoltà ad andare facilmente a segno, siamo contenti di questi tre punti preziosi – afferma mister Fabio Montigiani – Avanti lungo il nostro percorso!»

«Buona prova dei ragazzi che meritavano di più sotto il profilo del risultato – replica il tecnico della Studentesca David Martellucci - Dopo aver sfiorato più volte il gol del vantaggio, abbiamo subito la rete avversaria sull’unico loro tiro. Sto vedendo una bella crescita da parte della squadra, anche stavolta ben supportata dai giovanissimi 2010. Sono sicuro che arriveranno anche i risultati positivi con maggiore continuità. Alla fine ci manca solo questo».

Infine, registriamo un successo tra le mura amiche per il Città di Rieti, reduce da un 2-1 ai danni di un Velinia a cui non basta la rete di Sulpizi. Partita ben controllata dagli amarantocelesti, a segno con Gunnella e Seresi. «Non siamo stati eccellenti nello sfruttamento delle occasioni avute, ma complessivamente la prestazione è stata soddisfacente – dichiara il mister dei padroni di casa Mario Nobili – I miglioramenti ci sono ed emergono sempre più, per cui complimenti ai ragazzi che sono già pronti per i successivi appuntamenti di campionato».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 45

Poggio Moiano 40

Pro Fiano 38

Accademia Sabina 35

Palombara 23

Poggio Mirteto, Mentana 1947: 22

Brictense 16

Città di Rieti 13

Velinia 12

Pro Calcio Studentesca 7

Passo Corese 3