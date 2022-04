U15 e 14: weekend tra luci e ombre per Cantalice, sorridono Rieti e Passo Corese

RIETI - Archiviato il set di gare della ventunesima giornata dei campionati Under 15 e 14 regionali e del quindicesimo turno dell'U15 provinciale, ripercorriamo insieme i risultati delle squadre reatine coinvolte nelle varie competizioni.

Under 15 regionale (girone B)

Ospite della Pro Calcio Aurelio (22 punti), Cantalice (sesto a 32) si impone 2-0 grazie alla doppietta di Santilli.

«Buonissima prestazione dei ragazzi contro un avversario che ha giocato bene a calcio - dichiara il mister biancorosso Luigi Masci - Abbiamo approfittato di alcuni episodi favorevoli per vincere una gara che ci tiene al sesto posto e che ancora ci fa sperare per il quarto, che tenteremo di raggiungere negli scontri diretti delle prossime settimane».

Under 14 regionale (girone B)

Weekend da dimenticare per Cantalice (sesto a 41), battuto 6-2 nella sfida casalinga contro il Circolo Canottieri Roma (terzo a 49). Inutili le reti di Leonardi e Cavalli.

«Brutta prestazione da parte della squadra, che ha fatto certamente un passo indietro rispetto alla settimana precedente - confessa l'allenatore Stefano Lotto - Nel primo tempo gli episodi a sfavore ci hanno innervosito, facendoci giocare molto contratti. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento mentale, ma non è bastato. Testa al prossimo match».

Under 15 provinciale (Rieti, girone unico)

Secondo posto in cassaforte per il Rieti, reduce da un 6-0 rifilato ai padroni di casa dello Sporting nel derby cittadino. Per gli amarantocelesti, doppietta di Fortunato e gol di Vagni, Rossi, Roselli e Ursicino.

Due le gare giocate dal Velinia: nonostante le reti di Gianni e Mannetti, la prima, giocata in trasferta il 24 aprile contro l'Accademia Calcio Sabina, è terminata 7-2 per gli avversari, a segno con una tripletta di Mancini, una doppietta di Sciamanna e i gol di Petrucci e Piccarozzi. La seconda, disputatasi invece il giorno successivo, si è chiusa con una vittoria per 2-0 ai danni della Pro Calcio Studentesca. Decisivi i gol di Graziani e Mannetti.

Tra le mura amiche, Passo Corese supera 2-1 il Cantalice fuori classifica. Per i bianconeri, gol di Amici e Rufini che neutralizzano la rete avversaria di Castelli.

Poggio Moiano - Nomentum 1-7

Posticipata a domani pomeriggio la partita tra Pro Calcio Studentesca e Poggio Mirteto.

Riposo per Vigor Rignano Flaminio e Pro Fiano

Classifica

Nomentum 36; Rieti 33; Vigor Rignano Flaminio 24; Accademia Calcio Sabina 22; Poggio Mirteto 19; Velinia 16; Passo Corese 12; Pro Calcio Studentesca 8; Pro Fiano 7; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1