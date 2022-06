U15 e 14: termina la stagione di Cantalice nei regionali, doppio turno di gare a livello provinciale

RIETI - Con il weekend ampiamente alle spalle, ripercorriamo i risultati delle squadre reatine nei campionati Under 15 e 14 regionali e nel torneo Under 15 provinciale.

Under 15 regionale (girone B) - ultima giornata

Termina con uno 0-0 sul campo del Fiano Romano (26 punti) la stagione del Cantalice. I biancorossi chiudono, quindi, il torneo in sesta posizione a 33 punti.

«Archiviamo questa annata calcistica con un pari che è arrivato al termine di una gara ben giocata dal mio gruppo - dichiara il tecnico degli ospiti Luigi Masci - Nonostante le diverse assenze, i ragazzi hanno dimostrato quel carattere e quella grinta che mi aspettavo di vedere già nelle partite precedenti. Detto questo, ringrazio i ragazzi per la stagione e la società per la preziosa opportunità di allenare una squadra partecipante ad un campionato regionale. Tra Under 16 e 15, porterò nel cuore molti ricordi».

Under 14 regionale (girone B) - ultima giornata

Netto ko per Cantalice (sesto a 50) in conclusione di una stagione comunque positiva: lo Sporting Montesacro (71) si impone fuori casa 3-0, vincendo ufficialmente il torneo.

Stefano Lotto, allenatore degli sconfitti: «Chiudiamo a 50 punti in un girone tra i più difficili dell'intera categoria regionale e ricco di tante realtà affermate del Lazio a livello di settore giovanile. Noi ci siamo fatti rispettare alla grande, con la soddisfazione nel vedere i ragazzi crescere a livello individuale e collettivo. Ringrazio ognuno di loro per essersi messo a disposizione con grande dedizione e passione verso questo magnifico sport e grazie alla società per avermi concesso la possibilità di allenarli».

Under 15 provinciale (Rieti, girone unico) - XXI e XXII giornata

Partiamo dal ventunesimo turno, giocatosi tra mercoledì e giovedì scorso:

Accademia Calcio Sabina - Rieti 5-1: colpaccio dei biancoazzurri, a segno con Mancini, Nisi, Petrucci, Deriu e Piccarozzi. Per gli amarantocelesti, gol della bandiera realizzato da Conti.

Poggio Moiano - Passo Corese 1-1: per i bianconeri rete di Amici.

Vigor Rignano Flaminio - Sporting Rieti 4-1

Pro Fiano - Pro Calcio Studentesca 6-1

Nomentum - Velinia 2-0

Turno di riposo per Poggio Mirteto e Cantalice.

Ora spostiamoci ai risultati della ventiduesima giornata:

Accademia Calcio Sabina - Poggio Moiano 9-0: ancora un risultato preziosissimo per i padroni di casa, ora al terzo posto a - 8 dalla vetta e a 2 punti dal Rieti. In questa occasione, gol firmati da Mancini (4), De Carli, Chiguer, Gemma, Sciamanna e Voci.

Rieti - Velinia 5-2: amarantocelesti che tornano a vincere grazie alle doppiette di Roselli e Rossi che si sommano al gol di Conti. Nel caso degli ospiti, oltre ad un autogol, rete di Gianni.

Passo Corese - Pro Fiano 4-2: bianconeri vittoriosi con le 4 realizzazioni di Amici, in assoluto man of the match.

Pro Calcio Studentesca - Vigor Rignano Flaminio 2-3

Cantalice - Nomentum 0-2

Turno di riposo per Poggio Mirteto e Sporting Rieti

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Nomentum 48; Rieti 42; Accademia Calcio Sabina 40; Vigor Rignano Flaminio 33; Poggio Mirteto 31; Velinia 22; Passo Corese 19; Pro Fiano 16; Pro Calcio Studentesca 14; Poggio Moiano 6; Sporting Rieti 1