U15 e 14: tanti match e gol per le squadre reatine, l'Accademia fa doppietta

RIETI - Come sono andate, negli ultimi sette giorni, le gare dei campionati Under 15 e 14 regionali e dell'Under 15 provinciale? Tiriamo le somme in merito ai risultati delle squadre reatine coinvolte nelle varie competizioni.

Under 15 regionale - XXV giornata

Turno di riposo per Cantalice (sesto a 32), pronto per giocare l'ultima gara della stagione, in programma domenica contro Fiano Romano (25).

Under 14 regionale - XXV giornata

Sul campo di Fiano Romano (secondo a 65), i gol di Fabrizi e Pieri non evitano al Cantalice (sesto a 50) la sconfitta per 4-2. Stefano Lotto, mister dei biancorossi, commenta così il ko: «Prestazione non esaltante da parte dei ragazzi. Arrivati a fine maggio, stiamo accusando gli sforzi fatti nell'intera stagione e abbiamo perso brillantezza. Ora dobbiamo chiudere il torneo contro la squadra più forte del campionato, cercando di onorare l'impegno nel miglior modo possibile».

Under 15 provinciale - Rieti (girone unico) - XIX e XX giornata

Cominciamo dal diciannovesimo turno, le cui gare si sono disputate tra mercoledì 18 e giovedì 19 maggio:

Accademia Calcio Sabina - Pro Calcio Studentesca 7-0: vittoria larghissima per i biancoazzurri, a segno 4 volte con Mancini e poi con Sciamanna, Petrucci e Chiguer.

Poggio Moiano - Sporting Rieti 3-0: decisive le reti di Sciubba (2) e Paoletti.

Pro Fiano - Poggio Mirteto 2-3: gara combattuta, nella quale alla fine i sabini riescono a prevalere grazie ai gol di Tomassetti, Rinaldini e Petrini.

Passo Corese - Rieti 0-2: amarantocelesti corsari con gol di Roselli e Luciani.

Vigor Rignano Flaminio - Cantalice 3-1: unica rete dei biancorossi firmata da Desideri.

Turno di riposo per Velinia e Nomentum.

Spostiamoci, invece, alla ventesima giornata, andata in scena nel weekend:

Passo Corese - Accademia Calcio Sabina 2-3: ancora un successo per la formazione ospite, vincitrice grazie alle reti di Mancini, Bellei e Nisi. Dall'altra parte, insufficienti i gol di Amici e Anniballi.

Pro Calcio Studentesca - Poggio Moiano 4-2: padroni di casa che si riscattano contro un avversario a cui non bastano le realizzazioni di De Luca e Menenti.

Rieti - Nomentum 0-3: per i ragazzi di mister Petrillo arriva uno dei pochissimi stop della stagione contro la prima della classe, ora distante 6 punti.

Poggio Mirteto - Vigor Rignano Flaminio 0-1

Sporting Rieti - Pro Fiano 0-1

Turno di riposo per Velinia e Cantalice.

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Nomentum 45; Rieti 39; Accademia Calcio Sabina 34; Poggio Mirteto 31; Vigor Rignano Flaminio 27; Velinia 22; Passo Corese 15; Pro Calcio Studentesca 14; Pro Fiano 13; Poggio Moiano 5; Sporting Rieti 1