Under 15: vincono Rieti, Poggio Moiano, Accademia e Passo Corese. U14: ok Cantalice

RIETI - Con un altro fine settimana calcistico alle spalle, ripercorriamo le gare delle squadre reatine nei campionati Under 15 e 14 regionali e nel torneo Under 15 provinciale.

Under 15 regionale (girone B) - XXIII giornata

Nonostante il gol di Colasanti, Cantalice (sesto a 32 punti) cade 2-1 sul campo dell'Achillea 2002 (37).

Luigi Masci, allenatore degli sconfitti, commenta così il match: «Una gara equilibrata, ben giocata. Dopo essere andati in svantaggio, abbiamo trovato presto il pareggio, per poi creare numerose opportunità da rete in tutta la prima frazione. Nella ripresa, anche se non è mancato il carattere, abbiamo preso il 2-1 su due errori individuali e poi ci siamo complicati la vita sbagliando occasioni ghiotte. Detto questo, sono comunque soddisfatto della prestazione. In trasferta continuiamo a giocare meglio rispetto alle partite in casa».

Under 14 regionale (girone B) - XXIII giornata

Tra le mura amiche, Cantalice (quinto a 47) piega 2-0 il Real Monterotondo Scalo (14) grazie alla doppietta di Leonardi. «Partita spigolosa e molto combattuta - confessa il tecnico reatino Stefano Lotto - Abbiamo saputo adattarci bene alla gara, trovando un successo che ci garantisce continuità e morale».

Under 15 provinciale (Rieti, girone unico) - XVII giornata

Pro Calcio Studentesca - Rieti 0-4: ottima prestazione degli amarantocelesti, che tengono stretto il secondo posto grazie alla tripletta di Fortunato che si somma alla rete di Gizzi.

Poggio Moiano - Cantalice 3-2: buona gara per gli ospiti fuori classifica, a cui tuttavia non bastano i gol di Desideri e Pieri.

Accademia Calcio Sabina - Poggio Mirteto 5-4: partita ricca di emozioni tra le due formazioni sabine. Per gli ospiti, non risultano sufficienti i due gol di Sechi e quelli di Api e Petrini.

Passo Corese - Sporting Rieti 7-0: performance superlativa per i bianconeri, a segno con Amici, Rufini, Anniballi, Bruni, Amici, Marcotulli e Vinueza.

Pro Fiano - Velinia 1-0

Vigor Rignano Flaminio - Nomentum 1-5

Classifica

Nomentum 42; Rieti 36; Accademia Calcio Sabina, Poggio Mirteto 25; Vigor Rignano Flaminio 24; Velinia 19; Passo Corese 15; Pro Calcio Studentesca 11; Pro Fiano 10; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1