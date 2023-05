U14: vittorie convincenti per Cantalice e Città di Rieti, ko casalingo per Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Con il weekend ampiamente alle spalle, ripercorriamo i risultati delle formazioni reatine nei campionati Under 14 in cui sono attualmente coinvolte. Vittorie convincenti per Cantalice e Città di Rieti, sconfitta casalinga per Passo Corese.

Under 14 regionale (girone B) – XXV e penultima giornata

Successo esterno prezioso per Cantalice (nono a 28), corsaro 5-3 ai danni del Nomentum (ottavo a 32) grazie alla tripletta di Rosati e ai due gol di Nepi. Match ricco di emozioni e affrontato con coraggio dai vincitori, all’inizio avanti 2-0, poi sotto 3-2 e in seguito in grado di ribaltare completamente la situazione. Da sottolineare anche un’ottima parata di un calcio di rigore da parte del portiere Miotti. «Partita bellissima con continui capovolgimenti di fronte – dichiara il tecnico cantaliciano Emanuele Silvi – Complimenti a tutti i ragazzi per aver creduto fino alla fine di poter portare a casa tre punti molto utili soprattutto per il morale».

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XXIII giornata

Trionfo in trasferta per il Città di Rieti, attualmente quinto a quota 44 dopo il 3-1 rifilato alla Castelnuovese (24).

Decisiva la doppietta di Mostarda insieme alla rete di Festuccia. «Sfida combattuta in un campo in cui è stato difficile giocare bene la palla – afferma il protagonista amarantoceleste Lorenzo Mostarda – Siamo stati però bravi ad adattarci alla situazione, disputando un incontro sicuramente di livello».

Ricordando che l’Accademia Calcio Sabina (terza a 51) ha osservato il suo turno di riposo, registriamo infine un ko per Passo Corese (ultimo a 1), battuto 7-2 tra le mura amiche dall’Olimpica Roma (sesta a 38). Ai sabini, presentatisi soltanto con gli undici giocatori titolari, non è bastata la doppietta di Feroci. «I ragazzi hanno fatto il possibile, cercando di affrontare a testa alta l’avversario – sostiene il mister coresino Luigi Capobianchi – Le varie indisponibilità ci hanno senz’altro penalizzato, ma ora guardiamo già al prossimo impegno».