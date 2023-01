U14: vittorie molto ampie per Cantalice e Città di Rieti, l’Accademia Sabina stravince il derby con Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Si chiude l’undicesima giornata dei campionati Under 14 che coinvolgono le formazioni reatine. A livello regionale Cantalice ottiene una convincente vittoria in trasferta, mentre in ambito provinciale l’Accademia Sabina travolge Passo Corese e sorride esattamente come il Città di Rieti.

Under 14 regionale (girone B)

Ospite della Don Gaspare Bertoni (penultima a quota 3), Cantalice si impone 6-1 grazie ad un poker di un ottimo Nepi che si somma ai gol di Rosati e Serilli. Con questo secondo successo consecutivo, i biancorossi si collocano in ottava posizione con 14 punti. «All’inizio siamo partiti male perché sapevamo che avremmo dovuto vincere – spiega il mister Emanuele Silvi – In seguito, però, abbiamo applicato la giusta intensità, concludendo la prima frazione avanti 2-1. Nella ripresa, è andato tutto più liscio e sicuramente siamo apparsi molto più sicuri di noi stessi. Ora dobbiamo lavorare su una maggiore costanza in termini di risultati».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Derby a senso unico tra Passo Corese (ultimo a 0) e Accademia Calcio Sabina: gli ospiti, al momento terzi con 24 punti e solamente quattro lunghezze di distanza dal Riano capolista, vincono, infatti, con un pesante 13-0 firmato da Pezza (3), Grossi (3), Savi (2), Ferri (2), Cucinotti (2) e Rungi. «Siamo ripartiti col piede giusto – afferma il tecnico Filippo Appeddu – Al di là del risultato che non è mai stato in discussione, i ragazzi hanno proposto trame interessanti che lasciano ben sperare per le sfide successive a questa».

Gioisce anche il Città di Rieti, reduce da un 5-0 casalingo ai danni del Circolo Sportivo Italia con gol di Cesarini, Zanin, Battinelli, Mostarda e Giovannelli. Amarantocelesti ora quinti a 22 punti, mentre gli avversari rimangono molto più in basso a quota 10. «Sono soddisfatto della buona prestazione dei ragazzi – spiega mister Sebastian Jurado – Siamo partiti bene nella prima frazione, per poi replicare nella ripresa. Abbiamo sprecato anche diverse occasioni e ciò è il segnale che la gara è stata giocata il più possibile all’attacco. Bene così!»