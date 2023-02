U14: successi e alta classifica per Accademia Sabina e Città di Rieti, ko esterno per Cantalice. Risultati e commenti

RIETI - Vittorie e alta classifica per Accademia Sabina e Città di Rieti, sconfitta fuori casa per Cantalice. Così può essere facilmente riassunta la tredicesima giornata dei campionati Under 14 a livello regionale e provinciale, andata in scena tra sabato e domenica nel fine settimana appena trascorso.

Grazie anche alle parole dei tecnici, ripercorriamo più nel dettaglio le gare giocate dalle tre formazioni reatine, ricordando che, nel torneo provinciale, il fanalino di coda Passo Corese ha osservato il turno di riposo.

Under 14 regionale (girone B)

Trasferta amara per Cantalice (decimo a 14 punti), superato 3-1 nello scontro diretto sul campo dell'Athletic Soccer Academy (nono a 15). Nonostante il risultato negativo, partita giocata piuttosto bene dai biancorossi che, oltre al gol di Serilli su rigore, hanno colpito anche un palo e una traversa. «Sfida affrontata col piglio giusto dai ragazzi che, con il passare del tempo, forse sono stati penalizzati da un abbassamento di concentrazione - spiega il mister degli ospiti Emanuele Silvi - Mi ha reso poi molto felice il fatto che la società avversaria si sia voluta complimentare con noi per il livello e la maturità agonistica dei giocatori».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Altro convincente successo per l'Accademia Sabina, reduce da un netto 5-0 rifilato ai padroni di casa dell'Atletico Roma Nord (settimo a 18). Per i biancoazzurri, al momento secondi a quota 30 e a -4 dalla vetta occupata da Riano, doppietta di Glandarelli e gol di Savi, Valentini e Sabuzi. «Bella partita disputata nella spettacolare cornice del centro sportivo dell'Acquacetosa - racconta il tecnico dei vincitori Filippo Appeddu - Dopo aver chiuso la prima frazione sul 2-0, nella ripresa c'è stata la possibilità di far giocare e quindi valorizzare tre giovani 2010, dimostratisi pienamente all'altezza della situazione. Sabato ci aspetta una gara difficilissima contro la capolista, daremo il massimo».

Infine, grazie alle reti di Zanin e Battinelli, trionfo casalingo per Città di Rieti, vincitore 2-0 nello scontro per il terzo posto con la Vigor Rignano Flaminio. Entrambe le squadre sono ora al terzo posto a 28 punti, con una stagione alle spalle finora molto soddisfacente. «Abbiamo giocato una partita perfetta contro una squadra molto forte, restando concentrati dal primo all’ultimo minuto - dichiara uno dei due marcatori Nicolò Battinelli - Abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo creato con due bellissime azioni che ci hanno portato al gol e alla vittoria, ma soprattutto siamo entrati in campo con la consapevolezza che l’unico modo per riaprire il campionato era vincere».