U14: sconfitta casalinga per Cantalice, Accademia Sabina inarrestabile contro Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI - Con il fine settimana pienamente alle spalle, siamo pronti per ricapitolare i risultati delle quattro formazioni reatine coinvolte nella sedicesima giornata dei campionati Under 14. A livello regionale Cantalice esce sconfitto dallo scontro diretto con l’Acquacetosa, mentre in ambito provinciale l’Accademia Sabina travolge fuori casa il Città di Rieti, ampiamente battuto proprio come il Passo Corese.

Under 14 regionale (girone B)

Ko tra le mura amiche per Cantalice, superato 4-2 dall’Acquacetosa, che ha ora raggiunto gli avversari in nona posizione a quota 18. Per la formazione locale, autrice comunque di una buona prestazione, reti di Rosati e Valloni. «Nonostante il punteggio finale, nel primo tempo i ragazzi hanno dominato sul piano del gioco – spiega il tecnico cantaliciano Emanuele Silvi - Nella ripresa abbiamo segnato due gol, sbagliato un rigore e sfiorato il 4-4. Peccato per il risultato beffardo, ma continuiamo senza problemi lungo la nostra strada, ripartendo già dal prossimo impegno con quanto di buono si è visto in questa occasione».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)



Successo netto e nuova goleada per l’Accademia Sabina, che si è imposta 7-1 sul campo del Città di Rieti grazie a quattro gol di un inarrestabile Sabuzi che si sono aggiunti alle reti di Savi, Antonini e Glandarelli. Per gli amarantocelesti, invece, l’unica marcatura è firmata da Battinelli. Con questi tre punti l’Accademia Sabina consolida il terzo posto con 36 punti e un distacco di sole quattro lunghezze dal Riano capolista. Buona situazione di classifica anche per il Città di Rieti, attualmente quinto a quota 29.

«Una prova che dà continuità al nostro ottimo momento, dimostrando che la partita di Riano sia stata condizionata soltanto da un blackout emotivo – dichiara mister Filippo Appeddu – I ragazzi hanno dimostrato a pieno il loro grande valore, affrontando con un ottimo atteggiamento una squadra di livello».

«Partita molto interessante che ha confermato il grande rispetto che ciascuna delle due squadre nutre nei confronti dell’altra – afferma il responsabile del settore giovanile del Città di Rieti Francesco Spognardi – Dopo aver subito il primo gol, purtroppo abbiamo subito smesso di giocare, non mostrando la reazione che avremmo dovuto avere. Complimenti a tutta l’Accademia Sabina per la vittoria. Noi siamo già al lavoro per ritrovare al 100 % tutta la nostra sana determinazione sportiva».

Infine, arriva un’ennesima batosta per Passo Corese (fanalino di coda a secco di punti), liquidato 11-1 in trasferta dall’Atletico Roma Nord (settimo a 24).