U14 regionale: Cantalice passeggia sul campo del Football Club Frascati: 9-0 e salvezza raggiunta

RIETI – Tutto facile per l’Under 14 del Cantalice che, nella sfida di domenica pomeriggio valevole per la 23°giornata del campionato regionale (girone B), ha superato 9-0 in trasferta il Football Club Frascati fanalino di coda, ottenendo così la salvezza matematica con tre turni ancora da giocare. Per i biancorossi, undicesimi a 22 punti, triplette di Nepi e Gentileschi e gol di Rosati, Angelucci e Serilli.

«Posso solo ringraziare i miei ragazzi che mi regalano sempre tante emozioni – afferma il tecnico reatino Emanuele Silvi – Insieme formano una squadra unita e unica nelle sue singolarità. Raggiunto l’obiettivo stagionale del mantenimento della categoria, guardiamo già al prossimo anno, in cui punteremo a fare ancora meglio».

«Finalmente il gruppo è tornato alla vittoria dopo un periodo sfortunato dal punto di vista dei risultati – aggiunge il dirigente biancorosso Luis Nepi – Questa prestazione convincente da parte di tutta la squadra rappresenterà uno stimolo prezioso per continuare a far bene fino alla fine del campionato».

Il prossimo impegno del Cantalice è fissato per domenica 30 aprile, alle 10:30, contro gli ospiti della Don Gaspare Bertoni, penultimi a quota 11 e reduci da un netto ko casalingo per 6-0 contro il Club Olimpico Romano (secondo a 56).

Uno sguardo alla classifica

Atletico Vescovio 65

Club Olimpico Romano 56

Tor di Quinto 53

Cesano 47

Petriana 39

Boreale 35

Real Monterotondo Scalo 34

Nomentum 32

Acquacetosa, Athletic Soccer Academy 24

Cantalice 22

Vittoria Roma 1908: 12

Don Gaspare Bertoni 11

Football Club Frascati 1

La ripresa nel prossimo fine settimana delle sfide dell’Under 14 provinciale romano (girone F)

Non si sono, invece, giocate le partite di questo campionato, che riprenderà nel weekend del 29 e 30 aprile con il 22°turno. In particolare, sabato Passo Corese (ultimo a 1) farà visita all’Achillea 2002 (quarta a 42), mentre Città di Rieti (quinto a 41) ospiterà il Riano (capolista a 55). Domenica sarà infine la volta dell’Accademia Calcio Sabina (seconda a 48) che, tra le mura amiche, affronterà il Mentana 1947 (terzultimo a quota 7).