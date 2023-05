U14 provinciale: Accademia Sabina seconda, prima vittoria stagionale per Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Grande gioia nella penultima giornata del campionato Under 14 provinciale romano (girone F) per l’Accademia Calcio Sabina, ufficialmente al secondo posto dopo un’ulteriore vittoria fuori casa. Sorrisi anche per Passo Corese, reduce dal primo successo stagionale, così come per Città di Rieti, vincitrice 3-0 a tavolino contro un Real Campagnano che non si è presentato sul terreno del “Gudini”.

Le sfide della XXV giornata nel dettaglio

Prestazione convincente per l’Accademia Calcio Sabina, corsara 6-2 sul campo del Cinquestelle Sport grazie alle doppiette di Pezza e Sabuzi e ai gol di Antonini e Glandarelli. «Collezioniamo un’altra entusiasmante vittoria che, con la medaglia d’argento in cassaforte, ci consentirà di preparare al meglio l’ultimo impegno della stagione – dichiara mister Filippo Appeddu – Faremo di tutto per onorare un’annata che riteniamo pienamente soddisfacente».

Felicità anche per Passo Corese che, tra le mura amiche, è riuscito ad imporsi 2-1 ai danni del Mentana e a chiudere la stagione con una vittoria preziosa, visto che nell’ultimo turno non scenderà in campo per osservare il turno di riposo.

Decisive le reti di Bernardini e Foresi, che hanno consentito alla formazione bianconera di allontanarsi momentaneamente dall’ultimo posto, attualmente occupato dal già citato Real Campagnano. «I ragazzi hanno cercato i tre punti con tutte le loro forze – spiega il tecnico Luigi Capobianchi – Sono contento che siano riusciti a vincere dopo un’annata in cui non hanno mai messo da parte l’impegno e il sacrificio. La bellezza del gruppo è stata sicuramente la sua compattezza, grazie alla quale si sono potute affrontare in maniera più serena le varie difficoltà del campionato. Complimenti a tutti i miei giocatori!»

Classifica aggiornata

Riano 67

Accademia Calcio Sabina 57

Vigor Rignano Flaminio 52

Achillea 2002: 51

Città di Rieti 50

Olimpica Roma 41

Castelnuovese 33

Atletico Roma Nord 31

Circolo Sportivo Italia 25

Cinquestelle Sport 19

Mentana 1947: 6

Passo Corese 4

Real Campagnano 3