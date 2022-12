U14: pari interno per Cantalice, successi molto larghi per Accademia Calcio Sabina e Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI – Concluse nel fine settimane le gare dell’ottava giornata dei campionati Under 14 regionale e provinciale, ricapitoliamo i risultati delle squadre reatine coinvolte in queste competizioni. Da una parte pareggio casalingo per Cantalice e vittorie molto convincenti per Accademia Sabina e Città di Rieti, dall’altra pesante ko per Passo Corese.

Under 14 regionale (girone B)

Tra le mura amiche, un buon Cantalice chiude sull’1-1 il match con i romani della Boreale, andando a segno con il capitano Rosati. Ora i biancorossi si collocano in decima posizione con 8 punti, mentre gli avversari si piazzano al settimo posto a quota 10. «I ragazzi hanno disputato una buona prestazione, subendo purtroppo il gol del pareggio nuovamente su calcio d’angolo – dichiara il tecnico del Cantalice Emanuele Silvi – Abbiamo affrontato una formazione forte e ben strutturata, quindi faccio i complimenti al mio gruppo e al suo capitano, che resta un punto di riferimento per tutti i suoi compagni».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Ancora un’eccellente prova per l’Accademia Calcio Sabina, reduce da un 6-1 rifilato ai padroni di casa del Circolo Sportivo Italia (7). Per i biancoazzurri, al secondo posto con 18 punti e un distacco di una sola lunghezza dalla Vigor Rignano Flaminio, doppietta di Sabuzi e gol di Savi, Valentini, Antonini e Pezza. «Partita affrontata col giusto approccio in un campo molto stretto – afferma il mister dei vincitori Filippo Appeddu – Mi fa piacere vedere che, all’interno della squadra, ci siano diversi leader che permettono di affrontare con lo spirito migliore gli incontri di campionato. Ora arrivano gli scontri diretti tra le altre formazioni in alta quota e da qui a fine gennaio guarderemo con attenzione ciò che accade sugli altri campi, continuando a dare il massimo sul nostro».

Gara altrettanto di livello per Città di Rieti che, di fronte al proprio pubblico, travolge 8-0 l’ostico Atletico Roma Nord (sesto a 15) grazie alla tripletta di Grassi che si somma alla doppietta di Zanin, alle reti di Cervelli e Battinelli e ad un autogol. Gli amarantocelesti sono ora quarti a quota 16 e possono lottare senza problemi per la vetta.

Weekend invece nero per Passo Corese (ultimo a 0 punti), liquidato 10-0 dalla già citata capolista Vigor Rignano Flaminio.