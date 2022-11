U14: pari ed emozioni per l’Accademia Calcio Sabina, Città di Rieti stravince il recupero con Mentana 1947. Risultati e commenti

RIETI – Nel weekend è calato il sipario sulla quinta giornata dei campionati Under 14 a livello regionale e provinciale. Tra le squadre reatine partecipanti a questi tornei, risultati negativi per Cantalice e Passo Corese, mentre l’Accademia Calcio Sabina ottiene un prezioso punto contro la capolista. Turno di riposo, invece, per Città di Rieti, che ieri pomeriggio ne ha approfittato per vincere ampiamente nel match di recupero contro Mentana 1947.

Under 14 regionale (girone B)

Tanti gol nella sfida tra Cesano (9 punti) e Cantalice (4), persa 4-3 dalla formazione ospite a cui non bastano le reti di Nepi, Rosati e Sanesi. «Purtroppo non sono soddisfatto della prestazione offerta – dichiara il mister dei biancorossi, Emanuele Silvi – Abbiamo commesso troppi errori nella fase difensiva ed è un peccato visto che, durante gli allenamenti, su questo tema avevamo lavorato molto. In vista dei prossimi impegni, dobbiamo evitare forti cali di concentrazione che, tra l’altro, non possono proprio avvenire in una partita in cui si sono segnati anche tre gol. Ora siamo quindi già proiettati verso la gara di domenica mattina contro Tor di Quinto, dove cercheremo di fare del nostro meglio».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Numerose emozioni tra Accademia Calcio Sabina (quarta a 9 punti) e Vigor Rignano Flaminio (al primo posto a quota 13), che si dividono la posta in palio e chiudono il match sul 3-3. Per i biancoazzurri, doppietta di Glandarelli e gol di Savi. «Sono molto felice del gioco mostrato dai miei ragazzi – afferma il tecnico dei padroni di casa, Filippo Appeddu - Come nella scorsa settimana, la partita è stata disputata ad alta intensità e ha confermato il giusto atteggiamento dei giocatori, che hanno potuto comprendere non solo i propri punti di forza, ma anche le varie aree di miglioramento».

Nonostante un autogol e una realizzazione di Andrei, Passo Corese (ancora a secco di punti) cade 2-6 nella sfida casalinga contro la Castelnuovese (6), mentre Città di Rieti (sesto a quota 7), nel recupero della quarta giornata, travolge 11-0 gli ospiti del Mentana 1947 (0). Per gli amarantocelesti, poker di Battinelli, doppiette di Zanin e Festuccia e reti di Grande, Giubilei e Giovannelli.