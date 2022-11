U14: pareggio casalingo per Cantalice, goleada dell’Accademia Calcio Sabina. Risultati e commenti

RIETI – Archiviato ufficialmente nel weekend il quarto turno dei campionati Under 14 regionali e provinciali, è tempo di fare un riepilogo dei risultati ottenuti dalle formazioni reatine coinvolte in questi tornei. Buon pareggio casalingo per Cantalice, vittoria larghissima per l’Accademia Calcio Sabina e pesante ko per Passo Corese.

Under 14 regionale (girone B)

Tra le mura amiche, Cantalice (4 punti) chiude sul 2-2 la sfida contro Petriana (5), andando a segno con Rosati e Nepi. «Dopo aver subito l’iniziale svantaggio – spiega l’allenatore biancorosso, Emanuele Silvi – abbiamo avuto un’ottima reazione, portandoci avanti 2-1 alla fine del primo tempo. Nella ripresa, purtroppo, siamo rimasti in dieci, non riuscendo ad evitare il secondo gol avversario. Tuttavia, abbiamo fatto di tutto per portare a casa qualcosa e quindi posso dire di essere contento per il punto ottenuto».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Prestazione superlativa dell’Accademia Calcio Sabina (quarta a quota 8), che travolge 14-3 i padroni di casa del Real Campagnano (fanalino di coda ancora a secco di punti) grazie alla tripletta di Savi, le doppiette di Pezza, Ferri e Buzarin e i gol di Grossi, Valentini, Rungi, Ciocioni e Ratini. «Partita affrontata con la giusta attenzione da tutti e diciotto i ragazzi che hanno partecipato – dichiara il tecnico degli ospiti, Filippo Appeddu - Mi permetto di complimentarmi con i ragazzi ed il mister del Real Campagnano che, nonostante schierino diversi 2010 e abbiano subito molte reti in questo avvio di campionato, dimostrano sempre entusiasmo, impegno e voglia di migliorarsi. Gli auguro il meglio».

Fine settimana, invece, del tutto diverso per Passo Corese (0), surclassato 12-0 nella tana del Riano (7).

Infine, non sono scesi in campo i ragazzi del Città di Rieti (4), visto che la loro sfida casalinga contro il Mentana 1947 (0) è stata posticipata a martedì 22 novembre alle ore 15:30.