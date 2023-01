U14: ottimo inizio di 2023 per Cantalice e Città di Rieti, weekend da cancellare per Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Con l’arrivo del nuovo anno sono ripartite le gare dei campionati Under 14 che coinvolgono le squadre reatine. In particolare, nel weekend ormai trascorso, erano in programma le sfide della decima giornata, in cui Cantalice e Città di Rieti hanno ottenuto larghe e importanti vittorie. Inizio di 2023, al contrario, da dimenticare per Passo Corese, sconfitto ampiamente fuori casa nella settimana in cui l’Accademia Calcio Sabina (terza con 21 punti) ha invece osservato il suo turno di riposo.

Under 14 regionale (girone B)

Prestazione eccellente per il Cantalice che, domenica mattina, ha travolto 8-1 gli ospiti del Football Club Frascati, al momento fanalino di coda con 1 punto. Per i biancorossi, ottavi a quota 11, doppiette di Serilli e Rosati che si uniscono ai gol di Gentileschi, Fusacchia, Nepi e Adami. «In questa partita si sono visti a pieno i frutti del lavoro svolto in questi mesi – afferma il capitano Mattia Rosati – Desideravamo portare a casa questo successo per riscattare un anno finora piuttosto sfortunato dal punto di vista dei risultati. L’intento di tutti noi è quello di guadagnare posizioni in classifica e crescere come squadra. Nel frattempo, finalmente abbiamo festeggiato una vittoria casalinga che ci darà morale per affrontare i prossimi incontri».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Grande soddisfazione per l’avvio del 2023 da parte del Città di Rieti, reduce da un 5-1 casalingo rifilato alla Castelnuovese (ottava a 12 punti). Interessante situazione di classifica per gli amarantocelesti che, grazie ai gol segnati in questa occasione da Battinelli (2), Petrillo e Festuccia, si piazzano in quinta posizione a quota 19. «Abbiamo disputato un bellissimo match – dichiara il tecnico dei padroni di casa Sebastian Jurado – Siamo stati bravi a partire col piede giusto nella prima frazione, per poi rischiare poco nella ripresa e gestire con attenzione il vantaggio guadagnato. Complimenti ai ragazzi per l’intensità dimostrata sia nei momenti di costruzione del gioco, sia durante la fase di non possesso».

Situazione diversa per Passo Corese, superato 8-1 in trasferta dall’Olimpica Roma ora settima a quota 13. I bianconeri, stavolta a segno con Romano, rimangono quindi all’ultimo posto a secco di punti, ma mantengono la fiducia in vista dei successivi incontri: «Abbiamo cominciato male questo nuovo anno anche a causa di numerose indisponibilità – spiega mister Luigi Capobianchi – La squadra però è compatta e continua ad allenarsi nella speranza di poter ottenere il prima possibile anche risultati diversi da quelli a cui finora abbiamo assistito».