U14: ottimo finale di stagione per Cantalice, goleada di Accademia Sabina e Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI – Buonissimo finale di stagione per Cantalice, che ha chiuso il campionato Under 14 regionale con una netta vittoria casalinga. In ambito provinciale, invece, grande gioia per Accademia Calcio Sabina e Città di Rieti, reduci da due successi molto ampi.

Under 14 regionale (girone B) – XXVI e ultima giornata

Sorrisi sinceri per il Cantalice, vincitore 5-1 contro gli ospiti dell’Athletic Soccer Academy grazie alla doppietta di un ottimo Nepi e ai gol di Rosati e Serilli che si sono sommati ad un’autorete. Con questo risultato, la formazione biancorossa conclude l’annata in nona posizione con 31 punti, mentre gli avversari si collocano all’undicesimo posto a quota 27. «Sono contento per il punteggio di oggi, ma confesso di essere insoddisfatto per il piazzamento finale – afferma Daniel Nepi, traghettatore del Cantalice insieme a Mattia Rosati – Nelle ultime partite abbiamo dimostrato di essere cresciuti molto e ciò è stato possibile per merito soprattutto delle indicazioni fornite durante gli allenamenti da mister Silvi, che ha sempre creduto nelle potenzialità del nostro splendido gruppo».

Classifica definitiva

Atletico Vescovio 72

Club Olimpico Romano 63

Tor di Quinto 58

Cesano 51

Petriana 45

Boreale 43

Real Monterotondo Scalo 41

Nomentum 35

Cantalice 31

Acquacetosa Centro Calcio 27

Athletic Soccer Academy 27

Don Gaspare Bertoni 14

Vittoria Roma 1908: 12

Football Club Frascati 1

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XXIV e terzultima giornata

Inarrestabile e seconda con 54 punti: stiamo parlando dell’Accademia Calcio Sabina che, tra le mura amiche, ha travolto 10-1 un Passo Corese (ultimo a 1) a segno con Palmiotto.

Per i biancoazzurri, tripletta di Glandarelli, doppiette di Sabuzi, Natalizi e Pietro Valentini e, infine, rete di Savi. Da registrare, inoltre, un rigore parato con audacia dal portiere Massimo Valentini. «Gara giocata nel modo migliore – dichiara il tecnico dei padroni di casa Filippo Appeddu – Con questo trionfo, approfittiamo del ko della Vigor Rignano Flaminio e torniamo al secondo posto, facendo i complimenti al Riano (64) che si è aggiudicato con merito il campionato. Essere stati l’unica squadra capace di fermare i campioni con un pareggio ci rende ancora oggi orgogliosi. Adesso, sempre nell’ottica di una crescita costante, penseremo a preparare al meglio le ultime due sfide».

Match senza storia anche quello fra Circolo Sportivo Italia (nono a 25) e Città di Rieti (quinto a 47), con gli amarantocelesti che si sono imposti con un secco 7-0. Protagonista dell’incontro è stato sicuramente Battinelli, autore di una tripletta che si è aggiunta ai gol di Zanin, Mostarda, Cesarini e Festuccia. «Abbiamo iniziato la partita con la giusta mentalità – sostiene il difensore reatino Alessio Vannozzi – I due gol segnati nei primi 5 minuti hanno infatti indirizzato lo scontro a nostro favore, consentendoci poi di controllare con lucidità un risultato prezioso».