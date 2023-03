U14: ko netti per Cantalice e Passo Corese, rinviato il big match dell’Accademia Sabina con Rignano Flaminio

RIETI – Weekend amaro per le squadre U14 di Cantalice e Passo Corese, reduci da due ko nei loro rispettivi campionati regionali e provinciali. Riepiloghiamo rapidamente quanto è avvenuto nei due incontri, ricordando che, nel girone dei coresini, Città di Rieti ha osservato il suo turno di riposo, mentre, su richiesta dei padroni di casa, la sfida per il secondo posto tra Vigor Rignano Flaminio e Accademia Calcio Sabina è stata rinviata alle 17 di sabato 15 aprile.

Under 14 regionale (girone B) – XVIII giornata

Partita da cancellare tra le mura amiche per Cantalice, travolto 6-0 da un ottimo Cesano, al momento quarto con 35 punti. Gara, invece, piuttosto sottotono per i biancorossi, ora undicesimi a 18. «Abbiamo accusato molto la sconfitta immeritata col Petriana – confessa il tecnico Emanuele Silvi – e siamo finiti per non scendere praticamente in campo contro una delle squadre più forti del torneo. Stiamo affrontando un momento di stanchezza dal quale, con impegno e grinta, cercheremo fin da subito di uscire».

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XVIII giornata

Come anticipato, è poi arrivato un ulteriore risultato negativo per Passo Corese, superato 3-0 nella tana della Castelnuovese. Con questa vittoria gli avversari si piazzano in nona posizione a quota 18, mentre i bianconeri rimangono nella parte più bassa della classifica senza aver ancora racimolato un punto.