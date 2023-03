U14: ko esterno per Cantalice, festival del gol per Accademia Sabina e Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI - Archiviato un nuovo fine settimana di calcio Under 14, siamo pronti a riassumere i risultati delle formazioni reatine impegnate in questa categoria a livello regionale e provinciale. Seconda sconfitta consecutiva per Cantalice, festival del gol per Accademia Sabina e Città di Rieti, ennesimo ko per Passo Corese.

Under 14 regionale (girone B) – XVII giornata

Risultato negativo sul campo del Petriana per Cantalice, superato 3-0 nonostante una buona prova. Biancorossi che rimangono quindi a 18 punti in decima posizione, mentre gli avversari salgono a quota 29 al quinto posto.

«Pur essendoci presentati piuttosto rimaneggiati, abbiamo affrontato l’incontro con la massima concentrazione – spiega il tecnico dei biancorossi Emanuele Silvi – Dopo un buon primo tempo chiuso sullo 0-0, i due infortuni subiti durante la partita ci hanno un po’ tagliato le gambe. Abbiamo infatti perso anche per mancanza di energie ma, al di là del punteggio finale, sono soddisfatto della prova dei ragazzi, soprattutto dal punto di vista difensivo».

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XVII giornata

Ancora un successo molto ampio per l’Accademia Calcio Sabina, reduce da un 7-1 casalingo rifilato al Real Campagnano (penultimo a quota 1). Prestazione convincente per i biancoazzurri, che consolidano il terzo posto con 39 punti grazie alla doppietta di Savi e ai gol di Grossi, Bosnea, Natalizi, Antonini e Ferri. Da segnalare che la formazione reatina è ancora pienamente in corsa per il primo posto, visto che il Riano capolista, corsaro 16-1 nella tana del Passo Corese, è avanti soltanto di quattro lunghezze.

«Sono davvero felice di poter commentare una sfida in cui ho potuto dare spazio a quei ragazzi che finora avevano giocato di meno – confessa il mister dei vincitori Filippo Appeddu – La risposta di chi è sceso in campo si è rivelata molto positiva e ha confermato che il gruppo è compatto e ben affiatato. Avanti così!»

Contro un Mentana 1947 con un organico fortemente ridotto e terzultimo a 6, arriva una goleada esterna per il Città di Rieti, autore di un pesante 11-0. Per gli amarantocelesti, che tengono saldo il quinto posto a quota 32, tripletta di Cesarini, due gol per Battinelli, Festuccia e Grassi e altre due reti firmate da Aureli e Zanin.

«Si è trattato di una partita in cui tra noi e Mentana c’è stata una notevole differenza tecnica – afferma il dirigente degli ospiti Emanuele Zanin – Gli avversari sono stati condizionati da parecchie assenze e noi ne abbiamo approfittato per poter trovare una vittoria a cui dovremo dare continuità».