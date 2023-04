U14: Cantalice superato in casa dalla capolista, vittoria e secondo posto per l’Accademia Sabina. Risultati e commenti

RIETI – Weekend in chiaroscuro quello vissuto dalle squadre reatine nella categoria Under 14: Cantalice è stato infatti battuto in casa dall’Atletico Vescovio capolista, mentre, nel recupero della 18°giornata del torneo provinciale, l’Accademia Calcio Sabina ha superato la Vigor Rignano Flaminio, rubando proprio a quest’ultima il secondo posto.

Under 14 regionale (girone B) – XXII turno

Nonostante una buonissima prestazione e il gol di Rosati, Cantalice non è riuscito a oltrepassare l’ostacolo rappresentato dall’Atletico Vescovio (62), che alla fine si è imposto 2-1. Ko che, tuttavia, non allontana particolarmente la formazione reatina dall’obiettivo salvezza che, a quattro giornate dalla fine, si presenta come un traguardo senz’altro raggiungibile. I biancorossi sono difatti noni a quota 17, con altre tre squadre dietro rispettivamente a 12, 11 e 1. «Sconfitta che lascia diversi rimpianti, soprattutto pensando alle numerose occasioni da gol non concretizzate – afferma il tecnico Emanuele Silvi – Anche in questa occasione, la squadra avversaria si è voluta complimentare con noi, ma il tema è che quando questo fatto avviene, sono poi quasi sempre gli altri a portare a casa i tre punti. Al di là di ciò, sono tuttavia soddisfatto del lavoro dei ragazzi, che certamente non stanno mai facendo mancare il proprio impegno».

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – recupero del XVIII turno

Grande soddisfazione per l’Accademia Sabina (48), corsara 3-1 contro la Vigor Rignano Flaminio (46) nello scontro diretto per la seconda posizione. Partita equilibrata fra due formazioni in salute, che si sono date battaglia fin quando gli ospiti sono riusciti ad imporsi grazie alla rete di Sabuzi e alla doppietta di un ottimo Pezza subentrato dalla panchina. «Dopo aver chiuso un bel primo tempo sull’1-1 – spiega mister Filippo Appeddu - nella ripresa ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo trovato il successo per merito di una stupenda prestazione del nostro Pezza, che si è rivelato decisivo proprio come il nostro portiere Annibaldi, che ha saputo dimostrare ancora una volta il suo valore. In generale, complimenti però a tutta la squadra per aver interpretato al meglio un match molto complesso».