CANTALICE

SPORTING RIETI

LA CLASSIFICA FINALE

RIETI – Nello scorso fine settimana si è concluso il campionato Under 14 provinciale romano (girone F). Il Cantalice chiude la stagione al quinto posto, lo Sporting all’ottavo.Dopo la vittoria per 2-0 contro gli ospiti della Cross Roads Calcio (reti di Del Rio e di Maioli, capocannoniere del girone con 43 gol), il Cantalice perde 1-0 nella sfida dell’ultima giornata in casa del Club Olimpico Romano. Soddisfatto dell’annata è Marco Desideri, tecnico dei reatini: «Si è trattato di una stagione nella quale i ragazzi sono cresciuti molto sia fisicamente sia tecnicamente. Concludiamo la competizione con un buon piazzamento in classifica e con la consapevolezza di aver dato il massimo. Sono davvero contento dei miglioramenti del mio gruppo, composto prevalentemente da giocatori del 2005 e da alcuni del 2006. Ringrazio la società per avermi concesso l’opportunità di allenare questa splendida squadra».Lo Sporting Rieti termina il torneo con una vittoria a tavolino per 3-0 contro la Due Ponti Calcio. Nella precedente giornata, i reatini avevano battuto in trasferta 2-1 il Real Aurelio (gol di Leonetti e Severoni).Futbolclub 74; Club Olimpico Romano 73; Cesano 60; Virtus Trevignano 53; Cantalice 48; Roma Nord Academy 47; Achillea 45; Sporting Rieti 43; Castelnuovese 39; Cross Roads Calcio 33; Real Monterotondo Scalo 26; Città di Palombara 25; Due Ponti 19; Academy Svs Roma 13; Virtus Campagnano 2. Fuori classifica il Real Aurelio.