U14: Cantalice sconfitto tra le mura amiche, l'Accademia Sabina piazza la goleada. Risultati e commenti

RIETI - Con il fine settimana ormai pienamente alle spalle, facciamo il punto sui risultati delle formazioni reatine nella quindicesima giornata dei campionati Under 14. A livello regionale Cantalice viene sconfitto di fronte al proprio pubblico, mentre in ambito provinciale l'Accademia Sabina piazza la goleada, staccando di 4 punti il Città di Rieti frenato da un pareggio casalingo.

Under 14 regionale (girone B)

Nonostante l'impegno e la grinta mostrata in campo, Cantalice viene superato 2-0 dagli ospiti del Real Monterotondo, al momento quinti con 27 punti. Situazione di classifica che per i biancorossi rimane comunque serena, visto che ora si collocano al nono posto con 17 punti condivisi insieme alla Boreale.

«Gara molto fisica in cui si è visto parecchio agonismo ma poco gioco - dichiara il tecnico cantaliciano Emanuele Silvi - Purtroppo abbiamo sofferto la pressione e l'aggressività degli avversari, continuando a mostrare la consueta difficoltà di quando siamo tra le mura amiche. Da qui ripartiamo, con l'obiettivo principale di proseguire la nostra crescita».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Successo netto e terzo posto blindato per l'Accademia Calcio Sabina (33), reduce dall'8-0 casalingo rifilato alla Castelnuovese (nona a 15) grazie alla tripletta di un ottimo Sabuzi e ai gol di Grossi, Glandarelli, Pezza, Antonini e Guida. «Partita giocata splendidamente - afferma mister Filippo Appeddu - Complimenti ai ragazzi per aver subito riscattato la brutta sconfitta dello scorso turno. Ora testa al big match contro il Città di Rieti in programma sabato pomeriggio».

Proprio il Città di Rieti è la squadra di cui parliamo ora, visto che il suo match nella tana dell'Olimpica Roma (sesta a 23) si è concluso sul 2-2. Per gli amarantocelesti, quinti a 29, doppietta di Battinelli. «Abbiamo dominato il primo tempo con almeno cinque occasioni da gol non finalizzate - racconta il portiere reatino Riccardo Pietraforte - La squadra avversaria è stata molto combattiva e si è portata avanti di due reti che siamo stati bravi a recuperare nel finale. Peccato non aver concretizzato le numerose occasioni avute».

Infine, registriamo un nuovo ko per il Passo Corese (ultimo a secco di punti), battuto 4-0 in casa dal Cinquestelle Sport (12).