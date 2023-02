U14: Cantalice espugna il difficile campo del Club Olimpico Romano, ko le altre tre reatine. Risultati e commenti

RIETI – Quattordicesima giornata con più ombre che luci per le formazioni reatine Under 14 che, nello scorso fine settimana, hanno ottenuto complessivamente una vittoria e tre sconfitte. Grazie anche al contributo di giocatori e tecnici, facciamo ora il punto della situazione.

Under 14 regionale (girone B)

Prezioso successo in rimonta per Cantalice che espugna con un 4-2 il difficile campo del Club Olimpico Romano, al momento terzo a quota 32. Grazie a questo risultato positivo, arrivato nella ripresa con i gol di Nepi, Rosati, Adami e Serilli, i biancorossi si piazzano in nona posizione, condividendo i 17 punti insieme alla Boreale. «Durante questo match abbiamo mostrato un ottimo spirito di squadra – dichiara uno dei marcatori e capitano del Cantalice Mattia Rosati – Il gruppo sta crescendo sempre di più e sta acquisendo gradualmente quella voglia di vincere che forse ci è mancata nel corso della prima parte del campionato. Ora sarà importante conservare questo tipo di mentalità. Se ci riusciremo, sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Inaspettata batosta in casa del Riano capolista per l’Accademia Calcio Sabina, travolta con un netto 6-0. Si interrompe quindi la splendida striscia positiva dei biancoazzurri, reduci da sette vittorie consecutive che gli hanno consentito di raggiungere un terzo posto al momento blindato con 30 punti. Viceversa, trionfo molto importante per i romani, ora a quota 37 con un distacco di 6 lunghezze dalla Vigor Rignano Flaminio. «Purtroppo l'emozione ci ha giocato un brutto scherzo – confessa il tecnico degli ospiti Filippo Appeddu – e ora mi ritrovo a commentare una sconfitta che è arrivata senza aver praticamente giocato, visto che abbiamo incassato su calcio d’angolo 4 reti su 6. Insieme a tutta la società, faccio i complimenti ad un avversario che merita davvero la posizione che occupa. Come sempre accade a seguito di un ko, utilizzeremo la partita per migliorare e crescere, certi di ripartire col piede giusto già dal weekend in arrivo. Desidero, infine, ringraziare di cuore i miei ragazzi e i loro genitori per aver omaggiato con maglie e fumogeni la nascita della mia prima figlia Elena avvenuta venerdì. È stata una bellissima sorpresa».

Dopo quattro trionfi di fila, arriva una battuta d’arresto anche per il Città di Rieti, superato di fronte al proprio pubblico 3-2 dall’Achillea. Scontro diretto per il quarto posto ricco di emozioni e comunque ben giocato dagli amarantocelesti, ora quinti a quota 28 e in quest’occasione a segno con Battinelli e Nicholas Cesarini, che dichiara: «Sapevamo di incontrare un avversario difficile che ha dimostrato tutto il suo valore. Come spesso accade tra formazioni che si equivalgono, sono stati gli episodi a decidere il match. Giocate veloci, pali e traverse hanno contraddistinto la prestazione di entrambe le squadre, che sono state sempre propositive. Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».

Infine, continua a non uscire dal tunnel il Passo Corese (ultimo e a secco di punti), stavolta superato 7-2 in trasferta dal Circolo Sportivo Italia (16).