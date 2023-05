U14: ancora una vittoria rotonda per Cantalice, successo a tavolino per l’Accademia Sabina. Risultati e commenti

RIETI – Ottima vittoria casalinga per Cantalice, successo a tavolino per l’Accademia Calcio Sabina, ko di misura per Città di Rieti e pesante debacle per Passo Corese. Sono questi i risultati delle formazioni reatine coinvolte nel weekend nelle sfide dei due campionati Under 14 di nostro interesse. Grazie anche ai commenti delle società, ripercorriamo più nel dettaglio quanto avvenuto nelle varie gare.

Under 14 regionale (girone B) – XXIV e terzultima giornata

Prestazione di buonissimo livello per Cantalice (undicesimo a quota 25), reduce da un netto 6-0 ai danni della Don Gaspare Bertoni (penultima a 11 punti). Soddisfazione per Rosati, autore di una doppietta che si aggiunge alle reti di Nepi, Adami, Sanesi e Leonardi. «Ancora una volta, a fine partita, ci è stato chiesto dagli avversari come mai non siamo finora riusciti ad ottenere una posizione di classifica più alta – racconta il tecnico cantaliciano Emanuele Silvi – Questo fatto ci deve esortare a lavorare costantemente con la massima intensità e con la giusta motivazione».

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XXII giornata

Trionfo senza giocare per l’Accademia Calcio Sabina, che ha vinto 3-0 d’ufficio la sfida tra le mura amiche contro un Mentana 1947 che non si è presentato al comunale di Forano. I biancoazzurri, autori di una grande stagione, sono attualmente secondi con 51 punti e un distacco di sei lunghezze dal Riano capolista.

Ed è proprio la prima della classe ad aver prevalso 1-0 in trasferta su un buon Città di Rieti, che al momento figura quinto a quota 41. «Bellissima prestazione dei nostri ragazzi, capaci di impegnare severamente la formazione che mantiene il comando del torneo – afferma il dirigente amarantoceleste Emanuele Zanin – Nonostante il gol subito a cinque minuti dalla fine che ci ha privato di un risultato di prestigio, la squadra ha dato veramente il massimo contro un Riano che merita i migliori complimenti per la stagione disputata».

Infine, registriamo uno spiacevole 10-0 subito dal Passo Corese (ultimo a 1) nella tana dell’Achillea 2002 (quarta a 45).