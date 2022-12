U14: Accademia Sabina inarrestabile, ko altre tre reatine. Risultati e commenti

RIETI - Tra le tante gare di calcio giovanile giocate nel weekend, ci sono anche quelle dei campionati Under 14 a livello regionale e provinciale. Bellissima vittoria per l'Accademia Calcio Sabina, mentre vanno ko Cantalice, Città di Rieti e Passo Corese.

Under 14 regionale (girone B)

Ospite dell'Atletico Vescovio capolista (27 punti), Cantalice viene sconfitto 4-1 nonostante il gol di Lavarini. Per i biancorossi, ora decimi a 9 punti, buon primo tempo, seguito da una ripresa in cui una serie di errori sono stati fatali: «Nella prima frazione abbiamo giocato molto bene - spiega il tecnico Emanuele Silvi - In seguito, abbiamo commesso qualche ingenuità, che gli avversari hanno saputo sfruttare subito a proprio vantaggio».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)



Con un secondo posto a 21 punti e un distacco di un solo punto dalla vetta occupata dalla Vigor Rignano Flaminio, l'Accademia Sabina può essere sicuramente soddisfatta dell'attuale posizione di classifica, confermata dal 12-1 rifilato ai padroni di casa del Mentana 1947 (3). Per i biancoazzurri, poker di Pezza, tripletta di Sabuzi e gol di Glandarelli, Valentini, Cucinotti, Grossi e Ferri.

«Con questa partita chiudiamo un bel periodo con prestazioni in crescendo - dichiara mister Filippo Appeddu - Ringrazio tutti i ragazzi e le loro famiglie per l'impegno profuso in preparazione delle giornate di campionato. Visto che riprenderemo la stagione a metá gennaio, ora ci aspetta un mese di allenamenti importantissimo».

Arrivano, invece, risultati negativi per Città di Rieti (sesta a quota 16) e Passo Corese (ultimo a 0): la prima, nonostante un autogol e la rete di Festuccia, cade 4-2 in casa del Riano (terzo a 19), la seconda viene travolta 9-0 dagli ospiti dell'Achillea 2002 (quarti a 18).

Lo stop natalizio

La ripresa dei due campionati U14 dopo la pausa natalizia è fissata per il fine settimana del 14-15 gennaio. In programma la decima giornata.