U14: Accademia Sabina e Città di Rieti travolgenti, ancora un ko per Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Festival del gol per Accademia Calcio Sabina e Città di Rieti che, nella dodicesima giornata del campionato Under 14 provinciale romano (girone F), ottengono due vittorie molto ampie. Ancora un ko, invece, per Passo Corese mentre, a livello regionale, è stata rinviata a data da destinarsi per ghiaccio sul terreno di gioco la sfida fra Cantalice e Nomentum, rispettivamente in ottava e settima posizione.

Le gare del torneo provinciale nel dettaglio

Ottima prestazione per l’Accademia Calcio Sabina che, tra le mura amiche, travolge 7-0 il Cinque Stelle Sport (6) grazie alle doppiette di Glandarelli, Pezza e del 2010 Talocci che si aggiungono alla rete di Grossi. Con questi tre punti, i padroni di casa sono al momento al terzo posto a quota 27 e soltanto a -4 dalla vetta occupata dal Riano. Nonostante il punteggio, gara non facile per i biancoazzurri soprattutto nei primi 45 minuti, come conferma il tecnico Filippo Appeddu: «All’inizio abbiamo avuto difficoltà a sbloccare il match visto che ci siamo scontrati con un avversario con un buon approccio e tanta voglia di difendersi. Tuttavia, siamo rimasti molto pazienti e alla fine abbiamo trovato il giusto guizzo per poter poi realizzare la goleada. Desidero sottolineare l’eccellente prova del giovanissimo Talocci, a segno due volte al suo esordio in campionato e autore anche di un tiro che si è fermato sulla traversa. Il suo caso rappresenta solo un esempio del buon lavoro che stiamo portando avanti nel corso degli anni».

Successo per 7-0 anche nel caso del Città di Rieti che, lontano dal proprio pubblico, non lascia scampo al Real Campagnano, sconfitto sotto i colpi di Battinelli (2), Zanin, Festuccia, Cervelli, Giovannelli e Grande. Gli amarantocelesti sono ora quarti con 25 punti, mentre gli avversari rimangono in penultima posizione a quota 1. Molte reti, quindi, ma vittoria non del tutto soddisfacente per gli ospiti, come evidenzia il capitano e marcatore Michele Zanin: «Abbiamo disputato una discreta gara, potevamo fare meglio, ma siamo con la testa già alle prossime partite. Febbraio sarà un mese durissimo e ci dirà dove possiamo arrivare».

Situazione diversa quella del Passo Corese, ancora ultimo senza punti dopo un beffardo ko per 2-0 nella tana del Mentana 1947 (6). Amarezza per l’arbitraggio da parte del mister bianconero Luigi Capobianchi: «Partita dominata, che è stata rovinata da una direzione di gara piuttosto scandalosa. Per quanto ci riguarda, appena creato veramente tanto, sprecando anche due occasioni ghiotte davanti al portiere».