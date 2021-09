“Più notti, più sogni”: la Regione Lazio prolunga l'iniziativa che regala soggiorni in più ai turisti in base alle notti prenotate in 450 strutture convenzionate

Giovedì 9 Settembre 2021, 15:26

RIETI - “Più notti, più sogni”, l’iniziativa promossa dall’assessorato al Turismo della Regione Lazio che prevede la possibilità di pernottare gratuitamente in diverse strutture ricettive del Lazio è stata prorogata fino al 30 novembre 2021. Con “Più notti, più sogni”, la Regione Lazio ti regala un soggiorno in più, se ne prenoti tre, e due notti aggiuntive, se ne prenoti cinque, ed è rivolta a tutti i turisti italiani e stranieri nonché ai residenti del Lazio.



L'iniziativa. Ad annunciare la notizia Valentina Corrado, assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa della Regione Lazio: «Roma e tutto l’intero territorio regionale hanno registrato un forte incremento di turisti italiani e stranieri durante l’estate ed i primi dati delle prenotazioni degli ultimi mesi, non solo confermano il trend positivo di afflussi turistici e di permanenza dei nostri visitatori, bensì ci incoraggiano nel continuare l’attività di promozione e valorizzazione turistica delle bellezze della nostra Regione che stiamo portando avanti dal mio insediamento in Giunta.

Il Lazio è una regione unica che presenta una miriade di destinazioni e mete turistiche di forte attrattività e competitività: dalla ricchezza del suo patrimonio artistico, culturale ed archeologico agli oltre 260 chilometri di coste e spiagge bellissime riconosciute con 11 Bandiere Blu, dai Borghi incantevoli premiati con 20 Bandiere Arancioni all’intero patrimonio naturale di Parchi, montagne, laghi, sentieri e cammini immersivi».



L'obiettivo. «Aumentare i flussi turistici - spiega l'assessore Corrado - vuol dire non solo rilanciare un settore profondamente colpito dall’attuale pandemia bensì generare un effetto moltiplicatore sulla nostra economia e sull’indotto legato al mondo del turismo. Risultati importanti che testimoniano concretamente il serrato lavoro intrapreso in perfetta e totale sinergia con tutti i player ed operatori del turismo che, in questo periodo, stanno ricevendo una vera e propria boccata d’ossigeno e che vogliamo rinnovare prolungando questa misura fino al prossimo 30 novembre.

Prolungando “Più notti, più sogni” intendiamo non solo continuare l’iter per il rilancio della nostra Regione ma anche attuare una strategia di destagionalizzazione dell’intero territorio regionale che presenta un’infinità di destinazioni da visitare tutto l’anno e che necessitano di una forte propulsione e spinta. Il Lazio è davvero un’eterna scoperta dove è possibile vivere emozioni ed esperienze per tutte le età. Tutti i turisti italiani e stranieri, nonché tutti i nostri residenti, potranno consultare l’elenco delle oltre 450 strutture aderenti all’iniziativa direttamente sul sito visitlazio.com», conclude Corrado.