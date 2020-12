La Regione dà il via libera al progetto “Terminillo Stazione Montana”

RIETI - La Regione Lazio dà il via libera al progetto di "Terminillo Stazione Montana". È dunque ufficiale quanto già anticipato in esclusiva da Il Messaggero il 29 dicembre, con il Tsm che supera positivamente la Valutazione di Impatto Ambientale alla quale era stato sottoposto da parte degli uffici tecnici della Pisana. Una notizia, quella pubblicata da Il Messaggero, che già due giorni fa aveva scatenato le vivaci reazioni delle due opposte tifoserie del Tsm, quella dei sostenitori del progetto e dei contrari, costituita soprattutto dal cartello delle associazioni ambientaliste.

È un lungo documento tecnico, quello con cui la Regione motiva il suo sì al Tsm, comprensivo anche delle prescrizioni con le quali il progetto è stato approvato e che ora dovranno essere studiate a fondo dai progettisti e dagli enti interessati - in primis la Provincia di Rieti i quattro Comuni di Rieti, Cantalice, Micigliano e Leonessa - per capire come dare corso in maniera pratica agli interventi previsti dal Tsm.

Comune di Rieti e Provincia

«Un sogno che si avvera! Dopo anni di battaglie la Regione sta per comunicare che potrà partire ufficialmente il progetto di rilancio del Terminillo! Un obiettivo storico del territorio che portiamo a casa perchè ci abbiamo creduto dal primo momento senza mai fare un passo indietro! Una vittoria straordinaria alla vigilia di un nuovo anno che inizia con questa bellissima notizia!».

Il Pd Città di Rieti

«Con il parere positivo alla Valutazione di incidenza ambientale per il progetto Tsm2 si apre finalmente una nuova stagione per il Terminillo e per gli operatori che in questi anni hanno continuato a tenere viva la nostra montagna.

Un ringraziamento a tutti i nostri politici e amministratori che in questi anni, spesso accompagnati da un incredibile scetticismo se non ostracismo, hanno continuato ad impegnarsi per un progetto fondamentale per il rilancio non solo del Terminillo ma anche dell’intero territorio reatino. Un grazie particolare al deputato Fabio Melilli e al consigliere regionale Fabio Refrigeri».

Ultimo aggiornamento: 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA