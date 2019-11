© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incontro info-formativo “Prevenzione delle truffe – difendiamoci insieme” organizzato dalla Prefettura e rivolto agli anziani dei Comuni di Collalto Sabino, Collegiove, Greccio, Nespolo, Pescorocchiano, Poggio Bustone e Rieti, alla presenza del vescovo Pompili, dei vertici delle Forze di polizia e delle Forze Armate.«L’iniziativa - informa una nota della Prefettura - si pone in continuità con i precedenti eventi promossi dal “Comitato di coordinamento per la prevenzione dei reati di truffe finanziarie”, istituito presso questa Prefettura, che costituisce l’organismo operativo del Protocollo d’intesa siglato dal ministero dell’Interno e dall’Associazione bancaria italiana nel 2016».L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione della Caritas Diocesana di Rieti e dell’Ancescao - Sezione di Rieti (Associazione nazionale centri sociali Comitati anziani e orti), con il contributo dell’Anap Confartigianato, nell’ambito della campagna annuale d’informazione nazionale sulle truffe agli anziani.Il Prefetto, Giuseppina Reggiani, dopo un saluto ai convenuti, ha evidenziato che l’iniziativa prosegue nel percorso già avviato, volto ad una corretta informazione sui comportamenti e precauzioni utili da adottare per prevenire eventuali reati di tipo finanziario, che colpiscono soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, esposte a maggiori rischi di frodi e raggiri.Nel ribadire la costante attività svolta dalle Forze di Polizia a contrasto del fenomeno, ha invitato i presenti a denunciare, senza alcun timore, tali incresciosi episodi, che non devono essere vissuti con senso di colpa o di vergogna da parte delle vittime. Il Vescovo di Rieti ha rivolto parole di apprezzamento per l’iniziativa informativa, particolarmente utile sotto il profilo della prevenzione, evidenziando che l’anziano deve vivere questa stagione della vita, non con rassegnazione e impotenza, ma con la consapevolezza di rivestire un ruolo attivo e fondamentale, in quanto rappresenta le radici della comunità.Sono seguiti gli interventi tenuti dal vice questore Antonella Maiali, dal capitano Gianluca Giglio, comandante provinciale del Nucleo investigativo dei Carabinieri, dal capitano Flavia Vitali, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza e da Gualtiero Milana, Segretario della Commissione regionale Abi Lazio, che hanno fornito indicazioni e suggerimenti pratici per la prevenzione delle truffe.