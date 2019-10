RIETI - Dalle glorie della serie A negli anni ’50-’60 fino all’autogoal giudiziario post sisma 2016. Indagato l’ex calciatore della Roma e della nazionale azzurra, Alberto Orlando, classe 1938. L’accusa, in concorso con la moglie, è di truffa aggravata per aver conseguito erogazioni pubbliche dalla Regione Lazio come corresponsione per l’alloggio di Orlando lesionato a Leonessa, ma che non era la sua prima casa.



Soldi di cui ad averne diritto dovevano essere solo le persone del cratere che avevano perso un tetto dopo il sisma del 2016.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, GIOVEDIì 3 OTTOBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA