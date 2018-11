RIETI - Per la procura si tratta di una maxi truffa. Nella rete del gruppo erano finite decine di malati di sclerosi multipla, tutti disposti a pagare cifre dai 1.500 ai 4.000 euro pur di alleviare le proprie sofferenze.



Settantadue per la precisione quelli individuati come parti lese dalla Procura di Terni che ha chiuso le indagini coordinate dal pm Marco Stramaglia, partite nel settembre del 2016 quando la Mobile ternana aveva arrestato sei persone, tra i quali l'avvocato reatino Fabrizio De Silvestri e il farmacista Domenico Petrini.



I sei sono stati poi rinviati a giudizio dal gup Federico Bona Galvagno e sono comparsi come imputati di fronte al tribunale di Terni, per la prima udienza che è stata però rinviata a febbraio 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA