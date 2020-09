Trofeo Città di Rieti, al Guidobaldi gare di ottimo livello in vista dei Tricolori Allievi. Foto

RIETI - Un settembre ricco di appuntamenti per l’atletica laziale, che eccezionalmente di martedì fa subito accendere i riflettori sul Guidobaldi per il Trofeo Città di Rieti, grazie alla migliore prestazione Italiana del giovane e talentuoso 15enne della Studentesca Milardi, nei 150 metri Cadetti, Mattia Furlani e la buona prestazione nei 100 di Yupun Priyadarshana Abeykoon Mudiyanselage con 10.32 e una neo campionessa italiana assoluta Roberta Bruni in pedana del salto con l’asta, che ha vinto la gara saltando 4.20.



Un inizio del mese pieno di bei risultati, che preannuncia un prosieguo ricco di emozioni, in attesa dei Tricolori Under 18 che si svolgeranno nell'impianto reatino dall'11 al 13 settembre.

La giornata si scalda subito con la miglior prestazione italiana di Mattia Furlani, che chiude la prova in 16.57 (+0.7), miglior prestazione italiana per il giovane della Studentesca Milardi che il 23 luglio scorso nell'alto ha saltato 2.08, anch'essa migliore italiana di categoria. L'alto è una disciplina di famiglia: la sorella Erika lo scorso weekend ha collezionato un secondo posto ai Campionati italiani Assoluti.

Ma il pomeriggio del Guidobaldi inizia con i 400 ostacoli, che vede le due atlete delle Fiamme Gialle Simoni in quarta e quinta corsia lottare fino alla fine per il primo posto: la vittoria va a Federica Tozzi (prima uscita stagionale) con una prestazione di 1:02.56 e Yasmin Michel Scirocchi che si deve accontentare di un secondo posto col tempo di 1:03.20.

Il martedì di atletica nel capoluogo Sabino prosegue con un'altra prestazione maiuscola: Yupun Priyadarshana Abeykoon Mudiyanselage porta a casa un bel 10.32 (+1.0) nei 100. Ottima prova da parte del cingalese in forza all’Atletica Futura Roma, dopo il buon tempo di Latina dello scorso weekend. Nela stessa distanza un terzo posto per Giorgio Trevisani, della Studentesca Andrea Milardi: 11.05 (+1.0).

Per le altre gare su pista della giornata, negli 80 cadette vince Elisa Fossatelli per le Fiamme Gialle Simoni, che chiude in 10.75 (+0.3). Negli 800 maschili primeggia Marco Ranucci (Studentesca Milardi), con un ottima prova e un cronometro fermo a 1:53.75, un terzo posto per Marong Demba anche lui della Studentesca Milardi: 1:56.75.

Nei 400 metri una buona prestazione di Alessandro Sibilio per le Fiamme Gialle col tempo di 46.82. Per la categoria Cadetti, i 1000 metri vengono vinti dal rossoblù Ernest Mulumba in 2:40.25. Sulla stessa distanza tra le donne Benedetta Zanotti (Studentesca) prima in 3:06.57.

Nei 1200 siepi U16, vincono Leonardo Di Vittorio della Studentesca (3:31.39) e Francesca Maestri di Area Lbm Sport Team (4:11.40). Nei 2000 siepi U18, un secondo posto per Alessandro Imperatori (Studentesca) in 7:02.89.

Corse anche le staffette 4x100 e 4x400, tutte della Studentesca: Giordano, Brodone, Dentato e Faraglia 44.80 nella 4x100 maschile; Fratocchi, Duri, Farina, Pansini in 49.11 nella 4x100 femminile. Nella 4x400 maschile Lattanzio, Brodone, Gamberoni e Faraglia in 3:36.38.

Sulla pedana del salto con l’asta, occhi puntati su Roberta Bruni: la neocampionessa Italiana assoluta cerca subito di migliorare il 4,30, con cui domenica scorsa a Padova ha conquistato il titolo tricolore, cercando di portare l’asticella a 4,40 registrando tre salti nulli. La reatina si ferma a 4,20. Secondo posto per l’atleta rossoblù della Studentesca Luce Barbi a 3,50.

Nel salto con l’asta maschile, prestazione nella norma per Leonardo Orlandi (Studentesca Milardi), entra a 4,60, salta 4,80 e 5 metri e sfiora i 5,15. Buona prestazione per Federico Bonanni della Studentesca Milardi che chiude saltando 4,40.

Nella pedana del triplo, vince l’allieva Claudia Tessitore (Formia Atletica) a 11,65 (+0.5) al primo salto. Per le cadette, prima posizione per le Fiamme Gialle Simoni grazie a Giulia de Maria: 10,21. Tra gli Allievi, vince la Studentesca Milardi grazie a Federico Fratili a 13,40 (-0.5) al quarto salto e Nicolò Cannavale del Formia Atletica per i Cadetti, a 13,20 al secondo salto.

Nel giavellotto bene Valerio Linari tra gli Allievi della Studentesca con 54,15. Per la categoria cadette vince Valentina Foglietta (Faratletica): attrezzo scagliato a 39,21, bene anche l’atleta rossoblù Ludovica Giannursini con 37,85.

Per il disco, nell’ultimo lancio Francesco Tosoni della Studentesca Milardi, trova un 39,52.

