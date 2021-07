Triplete per 4 ex giocatori del Rieti: Amico, Zonfrilli, Gimelli e Di Iorio trionfano con la Lazio C8

Sabato 17 Luglio 2021, 10:34

RIETI - Ottenere un Triplete, in qualsiasi disciplina, non è mai cosa semplice. Dal calcio al basket, dal volley al futsal vincere tutti i trofei in palio in una stagione rappresenta un'impresa. A riuscirci, venerdì sera, è stata la Lazio calcio a 8 capitanata dall'ex capitano dei biancazzurri Cristian Ledesma, che battendo ai calci di rigori il Totti Sporting Club 6-5 (2-2 ai tempi regolamentari) con l'errore decisivo proprio dell'ex numero 10 giallorosso, ha permesso agli uomini allenati da Daniele Chilelli di mettere in bacheca anche la Coppa Italia, due giorni dopo aver conquistato lo scudetto grazie al 2-0 rifilato alla Roma in finale. Il 21 settembre, invece, era stato il giorno della Supercoppa.

Gli ex del Rieti

Una squadra, quella laziale, letteralmente "imbottita" di vecchie conoscenze reatine che hanno contribuito fattivamente all'epilogo trionfale: dal portiere Lorenzo Zonfrilli, al difensore centrale Cristiano Gimelli, proseguendo col centrocampista Tomas Amico fino ad arrivare all'attaccante Simone Di Iorio. Quattro "moschettieri" soddisfatti e festanti, che venerdì sera al termine della gara hanno festeggiato a lungo col terzo trofeo della stagione in bella vista.

«Abbiamo vinto tutto - racconta Tomas Amico ricordando anche i tempi in cui vestiva l'amarantoceleste - è stata una soddisfazione indescrivibile perché fare tre su tre non è mai facile. Ora ci godiamo questi momenti, poi torneremo a pensare ai prossimi obiettivi».

Il mondo del futsal

A rafforzare la schiera "reatina" nella Lazio C8, ci sono altri due volti noti alla platea di casa nostra: il tecnico Daniele Chilelli, che in passato è stato protagonista con la Lazio C5 al PalaMalfatti contro il Real Rieti e fratello di Tiziano Chilelli che invece la maglia dell'allora club di Roberto Pietropaoli l'ha indossata e Matteo Biscossi, giocatore di futsal che quest'anno ha partecipato anche all'evento "Estate Italiana" con la Futsal Gang arrivata fino alla semifinale prima di dover rinunciare alla disputa della stessa a causa di diversi infortuni.