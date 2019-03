UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Volgono al termine la diciottesima giornata del campionato Under 15 provinciale e il ventesimo turno delle categorie Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Cantalice è l’unica reatina a trovare i tre punti in un fine settimana ricco di pareggi.Un Cantalice travolgente asfalta 8-0 i padroni di casa della Maglianese e vola a +6 dall’Eretum Monterotondo, fermo per il turno di riposo osservato insieme allo Sporting Rieti. Oltre alla doppietta di Tavani e ad un’autorete, gol di Piras, Battisti, Leonardi, Raganella e D’Angeli. Marco Mollica, tecnico Maglianese: «Rispetto a noi, Cantalice è di un’altra categoria. Nonostante tre reti degli avversari in evidente fuorigioco, la partita è stata a senso unico. Faccio comunque i complimenti alla mia squadra, perché, sebbene sia scesa in campo con cinque ragazzi del 2006 e senza due giocatori importanti, ha dato davvero tutto».Termina 1-1 tra Casali Poggio Nativo (marcatore: Marinaj) e Pro Calcio Studentesca. Andrea Colantoni, mister Casali: «Abbiamo sprecato troppe occasioni in una gara disputata in un campo oggettivamente brutto. Avremmo potuto ottenere la vittoria, ma ho contato ben undici gol che ci siamo mangiati. La Studentesca ha avuto due occasioni, una su calcio piazzato e un’altra nella quale ha acciuffato il pari. Peccato per il punteggio finale».Risultato di 1-1 anche tra Sport Selci e Passo Corese. I padroni di casa segnano con Capogrossi, gli ospiti con De Angelis.Pareggio a reti inviolate tra Velinia e Brictense.Infine, nella trasferta contro il Real Monterotondo Scalo, Poggio Moiano cade 1-0.Cantalice 45; Eretum Monterotondo 39; Real Monterotondo Scalo 36; Casali Poggio Nativo 31; Poggio Moiano 25; Sporting Rieti 19; Sport Selci 18; Pro Calcio Studentesca 17; Maglianese 11; Velinia 8; Passo Corese 7; Brictense 1. Si è ritirata La Sabina.Il Rieti (undicesimo a 18) ottiene un buon 1-1 contro l’Eretum Monterotondo (quarto a 41). Il gol degli amarantocelesti è realizzato da Caiazza. Stefano Valentini, allenatore Rieti: «Sia in questo match sia in quello di recupero di mercoledì, perso all’ultimo 1-0 contro il Sansa capolista (49 punti, ndr), ho avuto dei buoni segnali da parte della squadra. In entrambe le sfide, i ragazzi hanno avuto un ottimo atteggiamento, esprimendo anche un buon calcio. Considerando anche la partita vinta lo scorso weekend contro Fiano Romano, mi reputo molto soddisfatto delle ultime tre prestazioni che abbiamo fatto».Il Cantalice (quarto a 39) pareggia 1-1 sul campo della Castelnuovese (decima a 27). La rete degli ospiti è ad opera di Campanelli.K.o in trasferta, invece, per lo Sporting Rieti (ottavo a 32), superato 2-1 dal Futbolclub (al comando della classifica a 53). L’unico gol dei reatini è firmato dal solito Volpicelli.