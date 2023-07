Tre azzurrini U19 campioni d'Europa sono passati per la Scopigno Cup. Formichetti: «Bravi»

RIETI - La Scopigno Cup sul tetto d'Europa anche a Malta, dove domenica la Nazionale azzurra Under 19 di Alberto Bollini ha conquistato il titolo continentale di categoria, battendo il Portogallo 1-0 grazie al gol di Kayote.



Nella formazione scelta da Alberto Bollini - che a Rieti è stato commentatore tecnico della finale di una delle trenta edizioni del torneo - che ha giustiziato i lusitani, c'erano tre calciatori che si sono distinti proprio alla Scopigno Cup: gli juventini Luis Hasa e Lorenzo Dellavalle che alzarono il trofeo dell'edizione 2020 e l'interista Francesco Pio Esposito che l'anno dopo scrisse il suo nome nella classifica cannonieri intitolata a Paolo Rossi, oltre a imporsi in finale coi nerazzurri. Esposito peraltro è anche vice campione del Mondo Under 20 avendo partecipato alla finale persa 1-0 contro l'Uruguay, in Argentina.



Soddisfatto il patron della manifestazione Fabrizio Formichetti, che nel congratularsi coi tre neo campioni d'Europa, rimarca come «ora il palmares della Scopigno Cup si impreziosce e ai già conclamati 7 Campioni del Mondo, 4 vice Campioni del Mondo e 2 Campioni d'Europa, si aggiungono Hasa, Dellavalle ed Esposito.

Complimenti a tutti loro».